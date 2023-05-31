Филиалы фонда «Защитники Отечества» подготовили к началу работы в регионах России

В российских регионах открылись филиалы фонда «Защитники Отечества», первым рабочим днем во всех филиалах станет 1 июня. На открытиях филиалов присутствовали социальные координаторы, которые будут персонально сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов.

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям – справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», – отметила председатель фонда Анна Цивилева.

В день открытия в каждом субъекте был продемонстрирован функционал филиала, состоялись чаепития с участием ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

В числе задач филиалов фонда – содействие в получении ветеранами всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Филиалы фонда открылись 31 мая в Сибирском федеральном округе: в республиках Алтай, Хакасия, Тыва, в Кузбассе, Омской и Томской областях, в Красноярском крае.

В Центральном федеральном округе: в Воронежской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Брянской, Калужской, Орловской, Тверской, Белгородской и Владимирской областях.

Открытие филиалов также состоялось в Приволжском федеральном округе: в республиках Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Чувашской Республике, Удмуртской Республике, в Кировской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях.

В Северо-Западном федеральном округе филиалы открылись в Ленинградской области, в Новгородской, Калининградской и Архангельской областях, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия.

В Северо-Кавказском федеральном округе открытия прошли в Республике Ингушетия, в Кабардино-Балкарской и Карачаево Черкесской республиках, в Республике Северная Осетия – Алания и в Ставропольском крае. На Урале филиал открылся в Тюменской области.

В Южном федеральном округе состоялось открытие филиалов в республиках Адыгея и Калмыкия, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Севастополе и Республике Крым.

Филиалы фонда «Защитники Отечества» заработают также в новых субъектах РФ: Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

