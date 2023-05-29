Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство Путин в записке Токаеву ответил на вопрос о ж/д тарифах 29 мая 2023, 15:30 Текст: Ольга Иванова

В записке, которую президент России Владимир Путин передал казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, российский лидер ответил на вопрос о ж/д тарифах, рассказал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Журналисты заметили, что Путин написал Токаеву записку, а тот прочел ее и кивнул в ответ. После этого сам Токаев написал записку для членов казахстанской делегации, сообщает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря, в записке содержался ответ на вопрос о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам. Желдибай рассказал, что российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы. Ранее Токаев заявил, что Казахстану не нужно вступать в Союзное государство. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента 28 мая 2023, 21:43 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле. Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля. «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин. Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия. Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней. Путин удивился реакции в Грузии на отмену виз и возобновление авиасообщения

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что лично принял решение об открытии прямого авиасообщения с Грузией. «Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства также признался, что для него стала неожиданностью поднявшаяся в Грузии «буча» после отмены виз и возобновления прямого авиасообщения. «Я думал, что все скажут: «Ну вот, спасибо, хорошо». Нет, там (в Грузии – прим. ВЗГЛЯД) поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу», – добавил Путин. По его словам, это очень странно и неожиданно. «Когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», – отметил Путин. Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией. Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией. Новости СМИ2 Путин: Для России настало время самоопределения Президент Путин: Для России настало время самоопределения 28 мая 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России настало время самоопределения, борьбы за право быть собой. Российский лидер заявил в опубликованном на сайте Кремля видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что для России и ее жителей сейчас, по сути, настало время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Он подчеркнул, что это в полной мере относится и к культуре. Путин отметил, что творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода, и в «Тавриде» сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить. Вместе с этим глава государства напомнил о необходимости бережного, уважительного отношения к своим истокам, корням, важности стремиться в современных жанрах и формах переосмыслить и сохранить звучание, которым всегда отличалась культура России, ее особый ценностный посыл, который говорит о силе взаимоуважения, милосердия, о важнейших духовных, нравственных основах. Президент подчеркнул, что культура и искусство являются теми сферами, которые призваны объединять людей, однако в настоящее время они оказались в эпицентре геополитического противостояния, в котором все, что связано с Россией, пытаются «отменить» и вычеркнуть из достояния цивилизации. При этом Путин выразил уверенность, что пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя и свои народы, лишая их возможности прикоснуться к подлинным шедеврам. Президент отметил, что в России с уважением относятся к наследию мировой культуры. Он выразил уверенность, что в России невозможно представить попытки его «отменить». При этом глава государства подчеркнул, что России не нужны грубо навязанные извне ориентиры или стандарты, которые подавляют любую самобытность. Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала попытки западных стран отменить российскую культуру возмутительным явлением и безумством. Путин выразил уверенность в хорошем будущем России

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Россию ожидает хорошее будущее, у страны есть огромные ресурсы для этого, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией». «Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы», – цитирует Путина ТАСС. Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров. Новости СМИ2 Путин предложил обсудить декриминализацию ряда экономических преступлений на ПМЭФ

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Вопрос о декриминализации некоторых экономических преступлений станет предметом обсуждения на предстоящем ПМЭФ, заявил президент России Владимир Путин. «Вот такие, как в народе говорят, «резиновые статьи», как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент сообщил, что этот вопрос обсуждался с председателем Верховного суда, когда шла речь о дальнейшей декриминализации. По словам Путина, он просил правительство подготовить соответствующие предложения, и если удастся, то этот вопрос могут обсудить на Петербургском экономическом форуме. Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня. Лавров: Страны Запада должны наложить санкции на власти Украины из-за угроз Путину Глава МИД Лавров: В отношении властей в Киеве должны последовать санкции из-за угроз Путину

Фото: Алексей Куденк/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

В Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины, и Россия надеется, что последуют санкции в отношении Киева из-за угроз президенту России Владимира Путина, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что заявления советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка и секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были, и персональные угрозы в отношении руководителя российского государства – это серьезнейшая вещь. Фрагмент интервью Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале. Министр также подчеркнул, что Украина является террористическим государством, она сами себя вводят в это качество. Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева, заявил, что безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами. Новости СМИ2 Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство

Фото: IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Казахстану не нужно вступать в Союзное государство, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство, Токаев назвал шуткой, которую он «по достоинству оценил», передает RT. По словам главы Казахстана, необходимость отсутствует, так как существуют другие интеграционные объединения, в частности Евразийский экономический союз. Кроме того, Казахстану не нужно ядерное оружие, поскольку страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что, по мнению Токаева, «интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку». Молодой ученый: Платформа «Россия – страна возможностей» открывает школьникам дорогу в мир науки Победитель Национальной олимпиады: «Россия – страна возможностей» формирует научную элиту России

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Проекты платформы «Россия – страна возможностей» дают будущим ученым возможность прокачать инженерные навыки еще во время учебы в школе. Для многих молодых специалистов такие проекты становятся мощным карьерным стимулом, сказал газете ВЗГЛЯД молодой ученый Герман Янгалин. На этой неделе президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила пятилетний юбилей. «О Национальной технологической олимпиаде (НТО) – проекте платформы «Россия – страна возможностей» – я узнал еще в восьмом классе. Замечательно, что будущим ученым еще со школы дают возможность прокачать свои инженерные навыки, сквозные цифровые компетенции, применить фундаментальные прикладные знания и даже реализовывать какие-то технологические решения», – рассказывает Герман Янгалин, студент МГТУ им. Н. Э. Баумана и НИУ ВШЭ. Герман в прошлом году победил в НТО по профилю «Передовые производственные технологии» и стал призером профиля «Умный город». Также он одержал победу в Международной выставке изобретателей IEYI-2021 со своим проектом, который потом превратился в стартап в сфере декарбонизации – «СTNFC Technologies». Молодой ученый с командой делают для «Уралхима», «Северстали», «Норникеля» и других гигантов промышленные установки для улавливания диоксида углерода и его конвертации в топливо. Кроме того, Герман состоит в рабочей группе по Молодежным конструкторским бюро, развивает федеральный проект по инженерно-инновационным классам Impact Engineer, с которым выступал на ПМЭФ, ВЭФ и Конгрессе молодых ученых в 2022 году. Также он проходил практику в Лаборатории интеллектуальной космической робототехники и на аэрокосмическом предприятии техником-конструктором 1-й категории. «НТО стала для меня мощным драйвером и социальным лифтом, я перестал бояться делать смелые шаги в науке, стал изучать 3D-моделирование, радиоэлектронику, работу с ЧПУ-станками, системы технического зрения, робототехнику. По моему мнению, школьники, прошедшие НТО, становятся специалистами будущего, которые и будут составлять научную элиту России. Олимпиада уже стала весомой рекомендацией в характеристике для молодых технолидеров», – считает собеседник. «Каким я вижу будущее проектов платформы «Россия – страна возможностей»? Думаю, нужно доверять амбициозным студентам, участникам НТО, работы в сфере НИОКР, относящиеся к импортозамещению. Я знаю многих студентов и могу заверить, что это даст существенное приращение научной сфере нашей страны. Более того, они внесут вклад в достижение научно-технологического суверенитета страны», – пояснил он. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира. Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны. Новости СМИ2 Депутат Госдумы: СВО привела к новой трактовке социальной ответственности бизнеса Депутат Кирьянов и политолог Август рассказали о роли российского бизнеса в развития страны

Фото: kremlin.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Бизнес России возвращается к исторической и созидательной роли в развитии страны. Такой подход повышает доверие людей к бизнесу и власти, консолидируя общество, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов и политконсультант Алена Август. В пятницу президент Владимир Путин провел встречу с членами организации «Деловая Россия». «СВО поставила вопрос о социальной ответственности бизнеса в новом ключе. Раньше соцответственность, как правило, заключалась в поддержке общественных инициатив и возведении инфраструктуры в регионах присутствия», – напомнил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Сейчас же бизнес помогает налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях. Путин на встрече уделил этому отдельное внимание и поблагодарил предпринимателей, понимая сложность такой перенастройки бизнеса», – пояснил депутат. «Вообще, эта встреча – еще один повод переосознать роль предпринимателей в современной России и вспомнить их исторический статус. Дореволюционные купцы и промышленники создавали не только коммерческие ценности, но и были участниками процессов развития страны», – указал собеседник. Депутат отметил, что Путин на встрече призвал российский бизнес готовиться к борьбе за покупателя на зарубежных рынках. «Президент не напрасно уверен в конкурентоспособности нашего бизнеса. Россия является полноправным участником глобальной экономики. Выход на зарубежные рынки – неотъемлемая часть российского внешнеторгового баланса», – подчеркнул парламентарий. «Нам есть с чем идти за рубеж. Помимо энергетической сферы, я бы упомянул высокотехнологические продукты. Иностранные специалисты и пользователи отмечают высокий уровень наших ИТ-решений. Их развитие ускорилось после налогового маневра в ИТ-сфере. Вложения государства в цифровые кластеры и в воспитание специалистов в ближайшие 10 лет позволят нам еще больше повысить конкурентоспособность наших ИТ-продуктов», – сказал он. «В России происходит движение власти в сторону диалоговой позиции по отношению к бизнесу. Государство перестает быть ментором и больше помогает бизнесу работать на благо общества. У нас формируется правильное предпринимательское сообщество, расценивающее бизнес не только как инструмент заработка, но и как ресурс для улучшения жизни окружающих. Такой подход повышает доверие людей бизнесу и власти и еще больше консолидирует общество», – отметила политконсультант Алена Август. Она также обратила внимание на предложение Путина объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда для улучшения делового и инвестиционного климата, роста эффективности и модернизации отраслей экономики, развития профобразования, введения новых форматов государственно-частного партнерства. «Президент этим предложением указал: бизнес в России – это не история успеха, оторванного от других факторов, а участник общего дела по развитию страны. К тому же это предложение нужно трактовать и как участие в воспитании будущих поколений, которые будут слышать не только слова, но и видеть дела созидателей – предпринимателей. Это такое бизнес-наставничество, важное для развития нашей науки и бизнеса», – пояснила собеседница. В пятницу, в День российского предпринимательства в Кремле прошла встреча главы государства Владимира Путина с членами организации «Деловая Россия». «Сегодня бизнес гораздо шире, чем только экономическая жизнь. Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства – это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета: технологического, промышленного, даже культурного и ценностного», – сказал Путин. Президент напомнил, что в начале 1990-х годов российский рынок был отдан иностранным компаниям. «Пространство свободы для наших предпринимателей освобождается. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Наша экономика, бизнес и госпредприятия окрепли настолько, что достаточно легко занимают эти ниши. Такой прыти от нас, похоже, никто не ожидал», – отметил президент РФ.

Также он призвал идти на зарубежные рынки. «Все громче заявляют о себе динамичные страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. У них растут стандарты потребления, появляются новые запросы на товары, услуги, технологии. В силу своего масштаба и огромных перспектив это настоящий рынок будущего. И именно на этом рынке российский бизнес – молодой, гибкий, но уже с хорошей закалкой – может успешно конкурировать», – сказал Путин. Путин описал уход зарубежных компаний фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло» 26 мая 2023, 16:33 Текст: Кристина Цыцура

Отечественный бизнес раньше не мог свободно дышать на внутреннем рынке, поэтому уход из России западных компаний можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло», заявил президент России Владимир Путин. Он согласился с тем, что в 1990-годы рынок России был отдан иностранным производителям, с которыми конкурировать была сложно или практически невозможно. «И в какой-то момент было очевидным, что нам воздуха не хватает на собственном рынке», – передает ТАСС его слова. Путин отметил, что российские компании не могли пробиться. «Я уж не говорю про крупные торговые сети, в которых было не пробиться сельхозпроизводителям, и заканчивая высокотехнологичной сферой. Субсидии, скрытые у наших конкурентов, огромные – их никто не видит, но они есть. И так далее, и так далее. Там очень много мер поддержки, с которыми мы столкнулись, только когда начали заниматься конкретным делом», – заявил Путин. Теперь же положение дел на внутреннем рынке можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, но несчастье помогло», добавил глава государства. Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров. Новости СМИ2 Путин поздравил молодежь с открытием Академии творческих индустрий Президент России Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий 27 мая 2023, 22:48 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий – новой точки притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России. Российский лидер в опубликованном на сайте Кремля видеообращении приветствовал участников арт-кластера «Таврида» и поздравил их с ярким, значимым событием – открытием в Крыму Академии творческих индустрий. Глава государства заявил, что на карте России появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов нашей страны, которые под руководством лучших профессионалов сделают еще один шаг к осуществлению своих идей и мечты. Российский лидер отметил, что за последние пять лет, благодаря форуму «Таврида» под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Путин выразил уверенность, что создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень. Глава государства счел символичным, что такой проект, который многое даст для развития творческих индустрий, обрел дом именно в Крыму, где находили вдохновение, создавали свои лучшие произведения многие российские выдающиеся писатели, поэты, художники. Путин подчеркнул, что Крым – это особое место, с уникальной атмосферой, которому принадлежит особая роль в российской культуре. Глава государства выразил уверенность, что у участников арт-кластера «Таврида», по-хорошему дерзких, смелых молодых творческих людей получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние российской культуры. Ранее в субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил в Крыму открытие Академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида». Академия творческих индустрий «Меганом» – это проект арт-кластера «Таврида», один из трех круглогодичных образовательных комплексов, созданных по поручению президента России Владимира Путина на базе летних форумных площадок для выявления и поддержки талантливой молодежи из числа представителей культуры, искусства, творческих индустрий. Академия станет ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», расположенного в бухте Капсель, в Крыму, и одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства. Путин заявил об активности отечественного бизнеса после ухода западных брендов Путин заявил об активных действиях отечественного бизнеса после ухода западных брендов 26 мая 2023, 16:02 Текст: Елизавета Шишкова

Российский бизнес активно возвращает себе позиции, которые прежде занимали зарубежные транснациональные компании, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией». Он указал, что отечественный бизнес, в том числе малые и средние компании, активно осваивают свободные ниши на российском рынке, передает ТАСС. Путин напомнил, что в начале 1990-х годов российский рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. Российские предприниматели тогда не могли с ними конкурировать, сейчас пришло время возвращать свои позиции. Ранее сообщалось, что покинувшие Россию западные бренды потеряли 2 млрд долларов. Новости СМИ2 Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона 27 мая 2023, 20:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Мурманской области следует в ближайшие годы повышать качество жизни и реализовать стратегические программы развития Арктики, заявил президент Владимир Путин, поздравляя жителей региона с 85-летием области. «Мурманская область обладает серьезными конкурентными преимуществами, важнейшие из которых – квалифицированные кадры и созидательная энергия людей. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов – повышение качества жизни, благоустройство городов и поселков, совершенствование социальной сферы и ЖКХ, укрепление таких отраслей, как энергетика, строительный комплекс, туризм, рыболовство, эффективное освоение природных ресурсов, реализация стратегических программ развития Арктики, Мурманского транспортного узла и Северного морского пути», – отметил президент. Его поздравление зачитал губернатор области Андрей Чибис, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что историю региона создавали «смелые, решительные и талантливые люди», их самоотверженность, стремление принести пользу стране в суровых условиях помогли построить транспортную инфраструктуру, нарастить промышленный потенциал региона, обеспечить безопасность северных рубежей страны. «Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, заложенные многими поколениями ваших земляков, своей инициативностью и целеустремленностью содействовать решению ответственных задач, на благо Мурманской области и всей России», – зачитал Чибис высказывания главы государства. Лукашенко предложил переживающим по поводу ядерного оружия вступить в союз Москвы и Минска 28 мая 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Тем, кто переживает по поводу ядерного оружия, лучше вступать в союз с Россией и Белоруссией, тогда это оружие «будет на всех», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Сомнительно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переживает по поводу ядерного оружия, но если подобные переживания есть, то никто не выступит против таких же тесных отношений Астаны с Москвой, какие есть у Минска, заявил Лукашенко, передает ТАСС. По его словам, это «очень просто», нужно лишь вступить в союз Белоруссии и России, и «будет ядерное оружие на всех». Напомним, министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. Новости СМИ2 Путин поддержал продление моратория на ответственность за валютные нарушения Путин поддержал продление моратория на ответственность для бизнеса за нарушения валютного законодательства 26 мая 2023, 18:10 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин поддержал продление моратория на привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства, связанного с санкциями. По словам главы государства, это предложение несколько раз обсуждали и в правительстве, и с ЦБ, передает ТАСС. «Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом. Амнистия должна быть, полностью согласен», – уточнил Путин. Также президент попросил правительство «соответствующим образом на это отреагировать». Путин добавил, что «здесь нужно многое поменять». «Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность и возврат – он должен быть. Надо здесь поработать, здесь другие, может быть, механизмы надо использовать», – пояснил президент. Ранее президент прокомментировал уход западных компаний из России, отметив, как это сказалось на отечественном предпринимательстве.