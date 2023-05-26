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Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине
Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине
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Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger.
По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он.
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».
Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.
Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.
Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.
МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
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Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.
Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.
Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.
МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.
Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.
«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.
Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.
МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».
«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.
Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.
В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».
По словам Штефана, запись сделана 25 мая.
Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.
Врач оценил шансы на превращение Залужного в «овоща» после трепанации
Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации может остаться в вегетативном состоянии
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Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах оценил возможность восстановления здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного после полученного ранения головы и последующей трепанации черепа.
Авербах в комментарии Пятому каналу отметил, что после трепанации пациент может продолжать полноценную жизнь, сама процедура не является из ряда вон выходящей и не сулит никаких особенных побочных эффектов.
По словам специалиста, если пациент «пишет, говорит нормально, думает», адекватно отвечает на вопросы, то трепанация ему не помешает. В таком случае риски не больше, чем при любой другой операции – от наркоза, например, пояснил он.
При этом побочные эффекты могут возникнуть от основного заболевания, сказал Авербах. В пример он привел несколько вариантов: не удалось удалить всю гематому, поражение участка мозга, попадание осколка, который невозможно извлечь или его извлечение очень рискованно.
У Залужного, как сообщается, сахарный диабет второго типа, однако это заболевание, по оценке специалиста, на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления не повлияет.
Совсем другое дело, если мозг был задет осколком, сказал врач. Тогда, по его словам, важно, какой отдел был поражен. В зависимости от этого могут наблюдаться различные последствия. Не исключена и потеря зрения, и двигательных функций. Но также возможно, что человек восстановится полностью.
В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.
Залужный с начала мая пропал из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту ВСУ под Херсоном. Сообщалось, что ему сделали трепанацию черепа.
Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
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Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.
Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.
Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».
Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.
СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.
В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».
На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.
Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.
По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».
Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.
В США назвали главную проблему Зеленского
Полковник Макгрегор: Без поддержки США госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик,
Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной», поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам. По словам Макгрегора, как только поддержка ослабнет, госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что будет ошибкой, если США захотят вмешаться напрямую в украинский конфликт, поскольку Россия «будет счастлива раздавить американские и натовские войска».
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории.
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска и их передаче регулярной армии
Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), сообщил глава и основатель компании Евгений Пригожин.
Пригожин, видео с которым опубликовала его пресс-служба в Telegram, сообщил, что вывод штурмовых формирований начался в четверг, 25 мая, в 5.00. Планируется перебазироваться в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным, уточнил основатель «Вагнера».
Он сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».
Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные. Сообщалось при этом, что со стороны вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС
ФСБ предотвратила диверсии украинской разведки на Ленинградской и Калининской АЭС
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ФСБ пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях.
Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС, передает ТАСС.
Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.
В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами.
У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.
Писатель Ян Таксюр передан России Украиной в рамках обмена
Осужденного за «госизмену» на Украине писателя Яна Таксюра передали в Россию в рамках обмена
Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр, который был осужден на Украине за «госизмену», прибыл в Россию в рамках обмена с Киевом, сообщил Союз православных журналистов.
Как сообщается на сайте СПЖ, Таксюра «вывезли в Россию по обмену» на следующий день после того, как ему вынесли приговор.
Таксюр встретился с сыном в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на «Спас».
Украинский писатель заявил, что испытывает после приезда в Россию радость и чувство свободы: «Радость, радость, просто обычная человеческая земная радость! Свобода просто рядом!». «Господь слышит молитву… Если ты хоть немного любишь его и ты делаешь к нему шаг, он делает к тебе тысячу шагов навстречу. Это я свидетельствую не словами, а моей жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».
Таксюр сообщил, что все его сокамерники в спецкорпусе «давление испытывали», но на него самого, видимо, «не было команды». «Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», – сказал он. При этом некоторое время Таксюр находился в «криминальной камере», где атмосфера угнетала, хотя и там команды «прессовать» не было, отношение сокамерников было хорошим, сказал он. Таксюр заявил, что «тюрьма – испытание серьезное».
Он назвал гонения на церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти, «на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко». Таксюр назвал раскольническую Православную церковь Украины заказчиком дела против него.
Напомним, Шевченковский суд Киева 24 мая приговорил писателя к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Таксюру 70 лет, у него серьезное онкологическое заболевание. Писатель не раз выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
Атаковавшие Белгородскую область террористы были приписаны к военной части ВСУ
Украинская националистка подтвердила подчинение ВСУ напавших на Белгородскую область террористов
Волонтер из Киева с ником «Катерина Дмитрівна» опубликовала «благодарность» от «Русского добровольческого корпуса» (РДК), где значится, что он приписан к военной части А3449.
В свою очередь эта часть закреплена за Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Позже фото были отредактированы, но в соцсетях остался первоначальный вариант.
Напомним, в ФСБ сообщали, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
Эксперт: Украинские диверсии на российских АЭС могли привести к ядерной катастрофе
Эксперт Анпилогов: Ядерная катастрофа на российских АЭС затронула бы ряд стран Западной Европы
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Если бы украинским диверсантам удалось осуществить теракт на российских АЭС, Белоруссия и Прибалтика надолго остались бы без света. А малейший просчет в атаке привел бы к ядерной катастрофе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Ленинградской и Калининской АЭС.
«Действия украинских диверсантов – это абсолютное пренебрежение правилами международной ядерной безопасности. В отличие от противника, мы в рамках спецоперации всячески пытаемся вывести за скобки военных действий все атомные объекты. У Украины, по-видимому, нет никаких стоп-сигналов вовсе», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Любая диверсия на АЭС – это крайне опасная затея. Необходимо понимать, что даже за периметром станции расположен ряд систем, которые критичны для ее работы. Вывод их из строя может серьезно повлиять на безопасность на самом ядерном объекте. В частности, ЛЭП используются для того, чтобы сбрасывать электроэнергию в общую сеть. Но, помимо этого, станция в аварийной ситуации использует линии для того, чтобы снабжать электроэнергией свои собственные системы», – добавил эксперт.
«Таким образом, если останавливается реактор, который через турбину обеспечивает электроэнергией главные циркуляционные насосы, то их снабжение переключается на внешние линии электропередач. Само по себе выведение ЛЭП из строя неприятно, но не критично. Станция вынуждена уходить на горячую остановку, то есть останавливать реакторы и прекращать выдачу электроэнергии за собственные пределы. Это приводит к контролируемым отключениям потребителей», – указал собеседник.
«Но если происходит удар или подрыв на территории самой станции, или задевается площадка, например, резервных дизельных генераторов, это уже очень близко подводит станцию к радиационной аварии. Конечно, на Ленинградской и Калининской АЭС установлены новые реакторы, которые наиболее устойчивы к такого рода сбоям. Но опасность все равно сохраняется», – отметил Анпилогов.
«Безусловно, если бы теракт состоялся, последствия затронули бы не только Россию, но и европейские страны, поскольку, например, Прибалтика до сих пор завязана с нами в энергетическое кольцо. Они были бы затронуты сетевой аварией, которая могла бы произойти на Ленинградской АЭС. Остальные европейские страны в меньшей степени бы это ощутили, поскольку практически не получают электроэнергию из России», – убежден эксперт.
«Более того, в случае если противник задел бы реактор или какие-то еще значимые объекты станции, избежать ядерной катастрофы почти наверняка не удалось бы. И тогда бы роза ветров определяла, кто в наибольшей степени пострадает от ее последствий. А рядом с Ленинградской АЭС находятся Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония – масса стран, куда ветер мог бы понести радиоактивный выброс», – полагает Анпилогов.
Ранее стало известно, что ФСБ перед 9 Мая пресекла попытку Службы внешней разведки Украины подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.
Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.
В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами. У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.
Кроме того, из опубликованного ФСБ видео следует, что украинские диверсанты оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами. На видеозаписи ФСБ запечатлена установленная на линии электропередачи взрывчатка, обрушенные опоры ЛЭП и задержание подозреваемых. Позже диверсанты показали, где хранили взрывчатку и детали для изготовления взрывных устройств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС свидетельствует о продолжающихся враждебных действиях Киева. Он подчеркнул, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, и российские правоохранители продолжают бороться с этими террористами.
Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева
Киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города
Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева, соответствующее решение приняли депутаты Киевского горсовета.
Брежнев удостоился этого звания первым в истории. Произошло это после открытия генсеком в Киеве мемориала «Родина-мать», передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
В проекте постановления о лишении Брежнева звания отмечалось, что его присвоение сопровождалось вручением наградных атрибутов, которые невозможно в настоящее время вернуть в Киевский городской совет.
При этом ранее президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.
В Британии назвали условие возвращения России замороженных активов
Guardian узнала об отказе Лондона возвращать России замороженные активы без ее согласия выплатить Киеву «компенсацию»
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Великобритания не вернет России замороженные государственные активы, пока Россия не даст согласие на выплату «компенсации» Украине, заявили британские чиновники.
Власти Великобритании и ЕС рассматривают возможность конфискации активов, но решение не принято. В парламенте высказываются предложения полной конфискации активов, которые оценивались в 32 млрд долларов. Киев поддерживает это предложение. Предполагается, что в таком случае деньги передадут Украине напрямую, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Однако, как пишет Guardian, на Западе набирает популярность «менее рискованное с юридической точки зрения» решение – активы планируют держать замороженными, пока Россия не согласится на компенсацию Украине. Лондон не хочет брать на себя обязательства по конфискации средств ЦБ России, так как боится, что подобный прецедент парализует международную финансовую систему и приведет к ответным шагам против Великобритании.
Профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента заявлял, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права.
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активо. И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами.