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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
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Китай предложил Украине деньги за мир с Россией

council.gov.ru,Federico Gambarini/Global Look Press
Разговоры про «украинское наступление» на время приутихли, пока в Киеве находился посланник из Пекина Ли Хуэй. Некоторым на миг показалось, что конфликт и впрямь можно уладить с помощью такого мощного посредника, как Китай. Но Зеленскому разговор с гостем не понравился, хотя Ли, судя по всему, привез с собой деньги, точнее – обещание щедрых инвестиций в Украину в случае, если та согласится на прекращение огня. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
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План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
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    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    Остановить боевые действия США хотят по корейской модели
    		  
    19 мая 2023, 14:46
    Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.

    Вопреки заявлениям о том, что «поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется», администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове. Враги там остались врагами, друг друга они не признают, их системы антагонистичны, лидеры держат руки на красной кнопке тревоги (в случае КНДР – ядерной), однако пушки стреляют только на учениях.

    Об этом американское издание Politico сообщает со ссылкой, как это водится, «на источники». Доверия к СМИ США в вопросах, касающихся России и Украины, давно уже нет, но конкретно это издание выделяется взвешенной позицией и относительно надежными источниками, которых у него много, благо работает в основном в местной гуще событий – в Вашингтоне. Как бы там ни было в этот раз, публикация о плане а-ля Корея обречена на скандальный успех.

    Во-первых, она серьезным образом противоречит официальной позиции властей США. Во-вторых и в-главных, она дает скептикам давно востребованный ими ответ на вопрос «а что, если нет?»

    А что, если так называемое контрнаступление ВСУ провалится, несмотря на все многомиллиардные затраты на него? В настоящий момент это главная и как будто единственная ставка Запада в конфликте при том, что идея военной победы над Россией представляется многим завиральной.

    В Белом доме не один Байден дремлет – на него многие специалисты работают, поэтому должен существовать план и на случай провала главной ставки, но в то же время отвечающий долгосрочным интересам США. Тот план, который изложен Politico, их интересам соответствует. Кроме того (и это главный довод в пользу того, что план настоящий), он соответствует реальности, а не пытается ее отрицать, как привыкли делать в Киеве.

    Реальность такова, что в обозримом будущем «контрнаступление» может быть только одно. В случае провала и уничтожения ударной силы для создания новых «кулаков» потребуются не только новые десятки миллиардов долларов и облавы на мобилизационный контингент – украинцев. Потребуются боеприпасы, вооружения, технические специалисты и офицеры, а на их производство и подготовку нужно время.

    Для текущей попытки из закромов НАТО выскребли всё, что могли, кроме истребителей, в том числе (пока) потому, что у ВСУ просто нет для них подготовленных экипажей.   

    Это не означает, что украинские силы будут полностью разгромлены. Потеряв способность наступать, они могут сохранить возможности для обороны и акций террористического характера. Так «заморозка» вдоль линии боевых действий (американцы, судя по всему, будут отталкиваться от нее) станет для ВСУ вынужденной. Поэтому план и кажется реалистичным.

    Владимиру Зеленскому он точно не понравится. Выстраивать на Украине душную диктатуру он начал за год до СВО, с тех пор немало в этом преуспел, поэтому на избирательные процессы можно не закладываться. Но в случае прекращения боевых действий ему придется отвечать уже на вопросы мирной жизни, в организации которой успехов не предвидится.

    В том числе отвечать тем людям, которые хорошо умеют обращаться с оружием. И отвечать в условиях, когда не достигнута ни одна из «перемог», ради которых вся эта авантюра: Россия не разгромлена, ее экономика не разрушена, в НАТО и ЕС Украину не взяли и в обозримой перспективе – до урегулирования, а не просто «заморозки» конфликта – не возьмут.

    Поэтому в Киеве чуть ли не в ежедневном режиме заявляют, что временное перемирие, приостановка боевых действий, новые Минские соглашения – абсолютно неприемлемый вариант, на который Украина не пойдет. Однако Украина жизненно зависит от финансовой и военной поддержки Запада, которую обеспечивают США. На Западе это знают и в последнее время подозрительно часто напоминают об этом Киеву. Похоже, действительно готовят к мысли, что украинцам придется умерить амбиции.

    А если Зеленский умерить амбиции не захочет, на нем свет клином не сошелся: потеря поддержки Запада гибельна и для него лично – свои же сожрут.

    Правда, остается другое неизвестное – а нужен ли Рокфеллеру зять в лице директора швейцарского банка? То есть – а согласится ли Россия на американский план, по которому обе стороны конфликта не признают красную линию между ними как государственную, но не пересекают ее войсками? Это открытый вопрос, но в США наверняка исходят из нескольких очевидных обстоятельств.

    Во-первых, Россия от мирных переговоров не отказывалась, это Украина вышла из них по настоянию Запада. То есть Москва как минимум готова к диалогу.

    Во-вторых, коалиция стран, которые будут настаивать на перемирии, может быть значительно больше западной коалиции, которая финансирует боевые действия со стороны Украины. Такая политика кажется циничной и опасной многим, а вот американский же вариант с заморозкой могут поддержать Бразилия, Индия, Китай и другие партнеры России. По сути уже поддерживают, просто никак не ассоциируют это с американским планом.

    В-третьих, у Запада есть значительное пространство для уступок, это пространство – санкции. Некоторую часть из них могут ослабить или даже аннулировать, например, те, которые слишком вредят Европе, но безразличны для долгосрочных интересов США (то есть не по нефти или газу). Все это предмет отдельных переговоров, в ходе которых Москве будут навязывать план по «заморозке».

    Именно навязывать. Поскольку он исходит из американских интересов и ни в коем случае не из российских. Собственно, и не должен – его пишут у Байдена и для Байдена.

    В случае такого перемирия Запад сможет тратить на Украину меньше и при этом претендовать на лавры миротворца, тогда как сейчас претендует скорее на статус одной из сторон конфликта и разжигателя мировой войны.

    При этом политика долгосрочного ослабления России за счет разного рода эмбарго продолжился, как продолжился и поддержка Киева, просто в меньших объемах. Она продолжится для того, чтобы у ВСУ появились новая техника, стандарты НАТО в войсках, готовые экипажи для F-16 и сами F-16. Все вместе – еще один «кулак» для удара по РФ, может, через годы, может, через десятилетия, но именно тогда, когда она покажется достаточно слабой.

    В России принято не зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы, ни от хорошего, ни от плохого – в нашей истории было абсолютно все. Периоды укрепления экономики сменялись кризисами, а политическая стабильность смутой. И то и другое в разных пропорциях может стать для подготовленных и переоснащенных вооруженных сил Украины «окном возможностей», в которое оно людно и оружно попытается влезть через пять, десять, двадцать лет.

    Не давай разозленной ехидне залечить раны, вырывай до конца ее жало. Такой стратагемы в китайской военной науке не существует, но они примерно так формулируют и в ряде случаев именно к этому ведут: формально мирная инициатива – на деле та же военная хитрость, которая даст врагу новую попытку.

    А если говорить по-простому, без метафор: в Америке не могут создать такого плана, который исходил бы из интересов России. Такого, который исходил бы из подлинных интересов Украины, тоже, кстати, не могут, но это уже другой разговор – о тактике войны до последнего украинца, где периоды эскалации могут сменяться периодами вынужденной «заморозки».

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