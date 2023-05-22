Беженка из Артемовска: За нежелание эвакуироваться вглубь Украины у жителей отбирали детей

Эвакуированная из Артемовска Ирина Твердохлеб рассказала, как украинские военнослужащие отбирали детей у жителей, которые не желали эвакуироваться вглубь территорий, находящихся под контролем Киева.

Твердохлеб рассказала РИА «Новости», что поскольку их семья не хотела эвакуироваться в сторону Украины, их «не считали людьми», считали, что у них нет никаких прав, даже на собственных детей, а потому от них требовали отдать ребенка.

Украинские чиновники и военные выслеживали семьи с детьми на пунктах обогрева и раздачи помощи в Артемовске. По словам Твердохлеб, они находились на третьем пункте обогрева в поселке Клубное (район Цветмета), когда «приехали ребята, ВСУ». Они предъявили постановление, согласно которому они имеют право забрать ребенка даже без сопровождения родителей и родственников. Действия мотивировали тем, что детей нужно эвакуировать из зоны боев.

За отказ лишали родительских прав, рассказала беженка, отметив, что даже в случае согласия не было уверенности, что ребенка не отобрали бы по прибытии на место «эвакуации».

Твердохлеб рассказала, как ей пришлось силой вырывать своего сына у украинских военных и убегать, скрываясь впоследствии от украинских властей, чтобы сохранить ребенка.

По словам женщины, украинские военные в Артемовске похитили 11-летнего мальчика, который во время обстрела побежал за своей кошкой. Боевики схватили ребенка, а на требования родителей отдать его прозвучали угрозы расправы. Родителям мальчика передали, что если они в течение суток не приедут в Константиновку, то сына больше не увидят, рассказала Твердохлеб.

Ранее в ДНР сообщали, что спецподразделения украинской полиции «Белый Ангел» силой вывезли из Артемовска под видом гуманитарной помощи несколько сотен детей, среди которых были сироты.