Спецназ украинской полиции «Белый Ангел» силой вывез из Артемовска сотни детей при помощи директоров школ

Спецподразделения украинской полиции «Белый Ангел» вывезли из Артемовска под видом гуманитарной помощи несколько сотен детей, среди которых есть сироты, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что украинское спецподразделение полиции «Белый Ангел» занимается похищением людей под видом гуманитарной акции. Несколько сотен детей были вывезены при помощи директоров местных школ и волонтерских организаций.

Так, есть аудиозаписи телефонных разговоров директора школы №5 Артемовска Виктории Поросняк, на которых она приказывает составить списки детей, которые были на дистанционном обучении в городе, чтобы их эвакуировать. Такие же списки составлялись в трех школах.

Представитель силовых структур добавил, что подразделение «Белый Ангел» проходило спецподготовку в ВСУ на площадках добровольческих батальонов под руководством иностранных инструкторов.

В основной состав эвакуационных групп входили сотрудники городских управлений МВД, в числе которых уроженка Красного Лимана Валерия Черникова, уроженка Харьковской области Александра Гаврилко, сотрудник Константиновского отдела полиции Павел Дьяченко, уроженец Одесской области, сотрудник добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения «Луганск-1» Геннадий Юдин, а также участковый Марьинского отдела полиции Василий Пипа и сотрудник полиции Рустам Лукомский.

Эвакуированные из Артемовска местные жители рассказали, что детей начали вывозить из города без согласия родителей с января, адреса выясняли украинские волонтеры, которые развозили новогодние подарки.

Спустя короткое время в семью приходили якобы волонтеры, которые под разными предлогами увозили детей в неизвестном направлении, после чего связи с ними больше не было, родители не знают, где находятся их дети.

Все материалы о похищениях детей в Артемовске передадут в Следственный комитет России.

Ранее силовики рассказали, что ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР.

Между тем российские военные рассказали, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать ВС России.