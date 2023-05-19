Разыскиваемых с 2007 года за убийство россиян задержали в Южной Осетии

Онуфриенко: После освобождения Артемовска ВС РФ предстоит разрушить логистику ВСУ на левом берегу Днепра

Военный эксперт Онуфриенко: ВС России совместно с ЧВК «Вагнер» пресекает давление ВСУ на фланги

После освобождения Артемовска ВС России необходимо создать условия, при которых нахождение ВСУ на левом берегу Днепра станет невозможным. Прежде всего это касается разрушения логистических цепочек противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку в Артемовске.

«На протяжении недели противник активно давит на наши фланги в районе Артемовска. ВСУ в первые несколько суток даже удалось достичь некоторых успехов. Так, украинские военные заняли несколько укрепрайонов, но, отодвинув наши позиции от Красного, установить контроль над Клещеевкой так и не смогли. Сейчас было наступление в районе Сакко и Ванцетти, но и там наши бойцы не пустили их в населенный пункт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«По последним данным, в Артемовске ЧВК «Вагнер» заняли укрепрайон «Домино». А это последний район из многоэтажек, который находился под контролем противника. Что касается частного сектора, его взятие должно гораздо легче даться опытным и мотивированным штурмовикам. В связи с этим, вполне логично, что «вагнеровцы» помогают подразделениям ВС РФ удерживать позиции на флангах», – отметил собеседник.

«Необходимости держать большую группировку в самом городе нет, поскольку линия боевого соприкосновения существенно сузилась, а площадь, по которой активно наносятся удары, составляет менее одного квадратного километра. Вместе с тем надо признать, что активность ВСУ в окрестностях Артемовска создает нам определенные трудности», – рассуждает он.

Рассуждая о дальнейшем развитии ситуации на фронте, Онуфриенко отметил, что «нам, по сути, необходимо реализовать то, что не удалось сделать год назад». «Освобождение ДНР – это локальная задача, осуществить которую можно только продавливая оборону противника в лоб. При этом действовать так на всех направлениях, давая противнику возможность укрепиться в 10–15 километрах в следующем населенном пункте, мне кажется нецелесообразным», – полагает собеседник.

«Поэтому, полагаю, нам стоит сосредоточиться на проведении стратегического наступления, двигаясь из Белгородской, Курской, Брянской областей на юг. Было бы правильным провести наступательную операцию между Сумами и Харьковом. Там до Днепра порядка 300 км, расстояние хоть и большое, но задача вполне выполнимая для армии. Это позволит нам перерезать пути снабжения группировок противника через Днепр», – рассуждает Онуфриенко.

«С той же целью необходимо будет разрушить мосты. Таким образом мы получим возможность создать непреодолимые условия для группировки ВСУ и, двигаясь вдоль водоразделов рек, без их форсирования, освободим левобережье», – заключил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры».

В свою очередь военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. По его словам, ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского, в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске. Также сообщалось, что Киев начал бросать в Артемовск дополнительные силы, поскольку ситуация стала очень сложной.