Немецкий эксперт объяснил сопротивление Запада равноправным переговорам России и Украины Российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных 19 мая 2023, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам, где находились подразделения ВСУ, а также по складам боеприпасов и техники. На Артемовском направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Во время боев удалось уничтожить более 70 украинских солдат, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. На Купянском направлении противник за сутки потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка удалось остановить работу трех диверсионно-разведывательных групп. На Краснолиманском направлении уничтожено до 85 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет

Фото: t.me/aleksandr_skif

Текст: Кристина Цыцура

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО. По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале. Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.

Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске. Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора. Новости СМИ2 В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх. По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot. Военкор: Российские штурмовики заняли в Артемовске укрепрайон «Домино» Военкор Симонов: Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам 19 мая 2023, 04:11 Текст: Антон Никитин

Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города, сообщил военный корреспондент Александр Симонов. Как сообщает Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс», ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского; в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины в Артемовске остался один район. Позже он заявил о предпринимаемых мерах с целью помешать попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске. Новости СМИ2 Пушилин заявил о препятствовании попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске Пушилин: ВСУ стремятся прорвать российские фланги в Артемовске для осложнения штуромовых действий

Фото: SERHII NUZHNENKO/Reuters

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин заявил, что противник целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для бойцов, которые сейчас находятся в самом Артемовске (Бахмуте), поэтому предпринимаются «исчерпывающие меры», передает РИА «Новости». Накануне Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ в Артемовске остался один район. В тот же день в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске. Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе. «Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик. «Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник. Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт. «При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник. Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости». Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Новости СМИ2 Эксперт рассказал о переброске Украиной резервов к Артемовску Военный эксперт Марочко рассказал о переброске Киевом резервов к Артемовску 19 мая 2023, 09:29 Текст: Алина Власенко

Украина перебрасывает к Артемовску резервы для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, отдельные группы вооруженных формирований Украины замечены в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Они в сжатые сроки перебрасываются на участки, где есть необходимость, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что некоторых военнослужащих привозят медицинские автомобили, прибывшие на место, чтобы забрать раненых. Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом» Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом». «На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО. «Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт. «Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник. «В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние. Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины. В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине. Новости СМИ2 Онуфриенко: После освобождения Артемовска ВС РФ предстоит разрушить логистику ВСУ на левом берегу Днепра Военный эксперт Онуфриенко: ВС России совместно с ЧВК «Вагнер» пресекает давление ВСУ на фланги

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

После освобождения Артемовска ВС России необходимо создать условия, при которых нахождение ВСУ на левом берегу Днепра станет невозможным. Прежде всего это касается разрушения логистических цепочек противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку в Артемовске. «На протяжении недели противник активно давит на наши фланги в районе Артемовска. ВСУ в первые несколько суток даже удалось достичь некоторых успехов. Так, украинские военные заняли несколько укрепрайонов, но, отодвинув наши позиции от Красного, установить контроль над Клещеевкой так и не смогли. Сейчас было наступление в районе Сакко и Ванцетти, но и там наши бойцы не пустили их в населенный пункт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «По последним данным, в Артемовске ЧВК «Вагнер» заняли укрепрайон «Домино». А это последний район из многоэтажек, который находился под контролем противника. Что касается частного сектора, его взятие должно гораздо легче даться опытным и мотивированным штурмовикам. В связи с этим, вполне логично, что «вагнеровцы» помогают подразделениям ВС РФ удерживать позиции на флангах», – отметил собеседник. «Необходимости держать большую группировку в самом городе нет, поскольку линия боевого соприкосновения существенно сузилась, а площадь, по которой активно наносятся удары, составляет менее одного квадратного километра. Вместе с тем надо признать, что активность ВСУ в окрестностях Артемовска создает нам определенные трудности», – рассуждает он. Рассуждая о дальнейшем развитии ситуации на фронте, Онуфриенко отметил, что «нам, по сути, необходимо реализовать то, что не удалось сделать год назад». «Освобождение ДНР – это локальная задача, осуществить которую можно только продавливая оборону противника в лоб. При этом действовать так на всех направлениях, давая противнику возможность укрепиться в 10–15 километрах в следующем населенном пункте, мне кажется нецелесообразным», – полагает собеседник. «Поэтому, полагаю, нам стоит сосредоточиться на проведении стратегического наступления, двигаясь из Белгородской, Курской, Брянской областей на юг. Было бы правильным провести наступательную операцию между Сумами и Харьковом. Там до Днепра порядка 300 км, расстояние хоть и большое, но задача вполне выполнимая для армии. Это позволит нам перерезать пути снабжения группировок противника через Днепр», – рассуждает Онуфриенко. «С той же целью необходимо будет разрушить мосты. Таким образом мы получим возможность создать непреодолимые условия для группировки ВСУ и, двигаясь вдоль водоразделов рек, без их форсирования, освободим левобережье», – заключил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры». В свою очередь военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. По его словам, ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского, в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы. Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске. Также сообщалось, что Киев начал бросать в Артемовск дополнительные силы, поскольку ситуация стала очень сложной. Немецкий эксперт объяснил сопротивление Запада равноправным переговорам России и Украины Политолог Рар: Если ВСУ провалят контрнаступление, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

США и ЕС всерьез считают, что при должной военной поддержке Украина сможет победить Россию. Однако если контрнаступление ВСУ не состоится или провалится, они первыми заговорят о необходимости мирных переговоров. И о помощи они будут просить Китай, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в ЕС призвали не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. «Заявление фон дер Ляйен соответствует генеральной линии ЕС. В то время как страны БРИКС одна за другой предлагают свои мирные инициативы для урегулирования конфликта, Запад стоит на твердой позиции, что решение конфликта без проигрыша России невозможно. Вашингтон и Брюссель полностью отрицают возможность территориальных потерь Украины», – сказал германский политолог Александр Рар. «Мнение, согласно которому офису Зеленского при достаточной поддержке удастся одолеть ВС РФ, становится доминирующим. Во всяком случае, именно в таком ключе в последнее время освещают события местные СМИ. Отдельные призывы к дипломатическому решению конфликта игнорируются и признаются враждебными», – отмечает эксперт. «В западных странах умирает само понятие «пацифизм». Однако справедливо это исключительно в отношении России, поскольку о необходимости мира в Палестине, Судане, Йемене и Афганистане громче всех кричат именно политики США и ЕС. Но если в ближайшее время украинское контрнаступление не состоится или провалится, то эти же страны изменят свою риторику», – подчеркивает собеседник. «Вероятно, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров, заявлять о необходимости дипломатического выхода из конфликта. Возможно, они попытаются обратиться к Китаю, поскольку у Пекина достаточно хорошие отношения с Москвой, чтобы выступать в качестве посредника», – резюмирует Рар. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «Большой семерки» в Японии призвала не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. При этом она высказалась в поддержку «мирной формулы» Владимира Зеленского. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора. Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия. Ранее он предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз. Новости СМИ2 Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз безопасности Постпред РФ при ООН Небензя: Россия оставляет за собой право на меры для нейтрализации угроз в сфере безопасности

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия оставляет за собой право на принятие необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности, цели специальной военной операции будут выполнены, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме поставок оружия Киеву Западом. В своем выступлении дипломат подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Он заверил, что цели специальной военной операции будут выполнены, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что страны Запада, как признаются сами их лидеры, откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Он отметил, что они не отказываются от своих целей и сейчас, несмотря на уже беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт. Напомним, в апреле Кремль заявил о посягательстве НАТО на безопасность России. Перед этим стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и рассматривает возможность их усиления. Украинские силы начали обстрел Энергодара Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ с утра ведут обстрел Энергодара

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Украинские военные с утра пятницы обстреливают город Энергодар Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Как уточнил Рогов в Telegram, с 6.00 украинские силы наносятся удары по Энергодару из тяжелых видов вооружений. Зафиксировано не менее пяти прилетов снарядов: два попадания в черте Энергодара, три – за его пределами. Один из снарядов попал в КПП на въезде в город. Осколки попали в автомобиль местных жителей. В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать ее нормальной работе и создаст риски для ядерной безопасности. Сейчас уровень воды в водохранилище превышает критическую отметку на 2,5 метра. До 2014 года украинские власти старались не допустить «второго Чернобыля», но сейчас обстрелы ВСУ мешают персоналу станции проводить профилактические меры для недопущения катастрофы. Новости СМИ2 Шойгу проверил передовой пункт управления «Восток» на Запорожском направлении 19 мая 2023, 12:15 Текст: Александра Юдина

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении, сообщают в российском военном ведомстве. В официальном Telegram-канале ведомства указано, что министр заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба, которые доложили об обстановке, характере действий противника и выполнении российскими военными боевых задач на основных тактических направлениях. «В штабе группировки войск министр провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», – отмечено в сообщении. Также Шойгу поручил командирам группировки «Восток» продолжать активное ведение разведки для вскрытия планов ВСУ и уделять внимание безопасному размещению личного состава. Кроме того, министр оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу» – военнослужащим, проявившим героизм во время спецоперации на Украине. Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье из РСЗО «Град». Москва обвинила Запад в попытке нанести России поражение на Украине Постпред РФ при ООН Небензя: Запад использует Украину как полигон, стремится нанести России стратегическое поражение 19 мая 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Коллективный Запад использует Украину как полигон, ведет конфликт «до последнего украинца», руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести России стратегическое поражение, чтобы диктовать всем свою волю и свои так называемые правила, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В своем выступлении на заседании СБ ООН Небензя заявил, что цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. Он отметил, что это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности. Дипломат уверен, что цель коллективного Запада заключается в использовании Украины как полигона, затягивании конфликта «до последнего украинца» в стремлении нанести России «стратегическое поражение», чтобы и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила, передает РИА «Новости». Небензя указал, что на накачку Украины вооружениями тратятся миллиарды долларов, которые перетекают из карманов налогоплательщиков стран Запада на счета западного военно-промышленного комплекса. Он напомнил слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны организации уже выделили на нужды ВСУ свыше 65 млрд евро, а на продовольственную безопасность в 2021–2023 годах было потрачено 18 млрд долларов. Дипломат подчеркнул, что это и есть приоритеты коллективного Запада. Накануне Небензя заявил о праве России на все меры для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Новости СМИ2 Сорвана попытка атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении Минобороны: ВС России предотвратили попытку ротной тактической группы ВСУ атаковать на Соледаро-Артемовском направлении 19 мая 2023, 06:54 Текст: Антон Никитин

Российские военные предотвратили попытку ротной тактической группы вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Соледаро-Артемовском оперативном направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Как сообщил российский офицер, на Соледаро-Артемовском оперативном направлении предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы, в результате противник понес потери в живой силе и бронетехнике, передает РИА «Новости». Астафьев также сообщил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» «Южной» группировки войск уничтожил две ракеты комплекса РСЗО HIMARS. Тем временем на Авдеевском оперативном направлении стрелковая группа подразделения специального назначения сбила украинский беспилотник типа «Фурия», сообщил Астафьев. Помимо этого, рассказал начальник пресс-центра, в результате огневого налета из РСЗО «Торнадо-С» в районе населенного пункта Горняк были уничтожены десять единиц автомобильной техники подвоза и 155-миллиметровое самоходное орудие. Тем временем на Марьинском направлении подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа вели атакующие действия, в ходе которых они уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ различного калибра, три огневых позиции минометов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил офицер. Также, как рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Победа были сорваны две попытки ротации украинских подразделений на боевых позициях. Ранее российские войска уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в Запорожье из РСЗО «Град».