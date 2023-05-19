Названы первые победители Национальной премии Интернет-контента 2023 года

В 2023 году во второй раз прошла премия Института развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимых проектов в Интернете, названы победители в 16 номинациях.

Ведущими церемонии выступили актер Глеб Калюжный и телеведущая Тутта Ларсен. Голосом премии традиционно стал Сергей Бурунов.

Вечер открыла молодая луганская певица Романтика. Победительница конкурса Юрия Бардаша «Звук моего региона» исполнила песню «Нас миллионы». Также на церемонии выступил рэпер Звонкий с песней «Голоса» в акустическом исполнении. А в финале на премии ИРИ выступил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин – он дал акустический концерт c детским вокально-инструментальным ансамблем «ParadiZ» из Свердловска ЛНР, что стало первым публичным выступлением музыканта за год.

«Один хороший знакомый нашей семьи оказался музыкантом. Он – шахтер из небольшого городка Свердловск ЛНР, сейчас на пенсии. И он устроился работать сторожем в школе, собрал ансамбль из учеников. Однажды на съемках я подумал, как было бы здорово пригласить ребят в летнюю Москву и вместе сыграть. И вот мы здесь», – рассказал он.

Церемонию посетили представители государственных структур, крупнейших медиакомпаний страны, артисты, музыканты, журналисты, блогеры. Среди гостей оказались заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина, заместитель генерального директора НМГ, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн.

Также мероприятие посетили директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков, актер, режиссер театра и кино, общественный деятель Константин Хабенский, актер, продюсер Милош Бикович, актриса Катерина Шпица, продюсер, музыкант Юрий Бардаш, певец и телеведущий Вячеслав Макаров, дизайнер Денис Симачев, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, шоумен, телеведущий, актер и певец Станислав Ярушин, певица Юлианна Караулова, видеоблогер и журналист Алена Жигалова, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (пранкеры Вован и Лексус), интервьюер, блогер Лилия Абрамова (TatarkaFM) и многие другие.

Победителей ждал подарок в виде фиолетовой олимпийки с подкладкой в виде неоновой хохломы, подарочная коробка и шоппер, созданные дизайнером Денисом Симачевым в рамках лимитированной коллекции специально для Национальной премии интернет-контента.

Первая часть награждения состоялась в Центре «Зотов» – первом в России культурном центре, полностью посвященном исследованию истории и наследию конструктивизма.

Как отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, талантливых, позитивных, созидательных проектов в интернете становится все больше.

«Создавать контент, который позитивно повлияет на аудиторию, – новая норма, пришедшая на смену хайпу и быстрой популярности. Именно такие проекты востребованы, нужны зрителю. И победители премии лишний раз доказывают, что в России умеют их снимать», – отметил он.

В тематической номинации «Делая мир лучше» победил социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад. «Лучшим короткометражным фильмом» признана лента «Чернильное море», рассказывающая о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом. «Лучшим спецпроектом интернет-СМИ» стал мультиформатный проект «Крах однополярного мира» о кризисе демократии и о том, как интернет и глобализация привели ко всеобщей бедности и неравенству.

Кроме того, собравший миллионы просмотров ролик «Время переезжать в Россию», о котором написали десятки зарубежных СМИ, победил в категории «Лучший вирусный контент». Автор ролика – политолог, специалист по массовым коммуникациям Никита Томилин. «Лучшим анимационным проектом» назван мультсериал «Про Миру и Гошу», посвященный отношениям внутри семьи.

В номинации «Лучший музыкальный клип» первое место завоевал клип Басты «Верю в тебя». Артист посвятил песню своей маленькой дочери, которая исполнила главную роль в музыкальном видео. «Лучшим подкастом» признан проект для детей «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем», посвященный вопросам мироздания, истории, культуры и религии.

Победитель в номинации «Лучший проект в вертикальном формате» – онлайн-шоу «Учитель года» о буднях молодого педагога, который попал в обычную региональную школу. Проект уже набрал более 3,5 миллионов просмотров в VK Клипах. В категории «Лучший видеоконтент до 3-х минут» отмечен социальный ролик о важности семейного воспитания и жизни в семье «Это не детство, если нет семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра», озвученный Сергеем Безруковым.

Более того, актер, режиссер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть Человеком».

В номинации «Наука в фокусе», учрежденной совместно с АНО «Национальные приоритеты», отмечено цифровое шоу для молодой аудитории «Точка науки». Награду «за лучший научпоп Десятилетия науки и технологий» вручили заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и актриса Катерина Шпица. За бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей» отмечен онлайн-контент Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в специальной номинации «Великий могучий».

Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк «ПМЖейсон» победил в номинации «Первопроходцы». Лучший проект о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории «Люди дела» – стартап-шоу о бизнесе «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+», в котором предприниматели старшего возраста представляют свои деловые идеи инвесторам и зрителям.

В специальной номинации VK «Открываем Россию» премию присудили фотографу-путешественнику, автору сообщества «В поисках света» Александру Мазурову. Победу в специальной номинации «Конструируя новую реальность» с Центром «Зотов» присудили проекту «Музыкальное измерение» (Дюрер, Морозов, Дягилев) оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса.

Еще 20 обладателей II Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В этот день станут известны победители в 13 основных и тематических номинациях.