Jerusalem Post не увидела практического смысла в передаче Украине израильской системы ПРО «Железный купол»

Израильская система ПРО «Железный купол» предназначена для борьбы с менее совершенными ракетами, чем российские, а необходимого для защиты Украины числа батарей сейчас вообще не существует, заявил военный аналитик Йона Джереми Боб.

Как заявил аналитик, даже ряд украинских чиновников признает, что «Железный купол» окажется «очень ограниченным» из-за обширных территорий Украины, а также «более совершенных» ракет России – израильская система ПРО имеет дело с низкотехнологичными палестинскими ракетами.

Кроме того, указывается, что для защиты Израиля требуется десять и более таких систем. Для защиты Украины их понадобятся десятки – такого количества сейчас просто не существует, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.

В Jerusalem Post подчеркивается, что «Железный купол» не сможет оказать влияние на ход боевых действий. Если США заставили бы Израиль передать Украине одну-две системы, те «не имели бы тактического значения, а на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения», говорится в материале.

Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.