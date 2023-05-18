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Сунак назвал дешевое пиво одним из благ Brexit
Сунак похвастался более дешевым пивом в пабах Британии после Brexit
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Летом британцы смогут получить более дешевое пиво в пабах, поскольку Великобритания вышла из ЕС, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
Сунак пояснил, что после Brexit в Великобритании «изменили акцизы на алкоголь». «Все это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже ввел», – приводит его слова «Прайм» со ссылкой на Guardian.
Также Сунак указал на снижение НДС на санитарно-гигиенические изделия, «свободные порты» с налоговыми льготами и более низкими тарифами для бизнеса. Однако Сунак признал, что есть проблема инфляции и роста госзаимствований. При этом он заявил, что «экономический оптимизм увеличивается, потребительское доверие растет, прогнозы роста повышаются».
Напомним, британский королевский советник Альпер Али Риза заявлял, что после 2019 года события ( COVID-19, конфликт на Украине) разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit.
Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР
Эксперт Сивков прокомментировал слова российского танкиста Тигра о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР
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В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard.
«Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник.
«Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт.
«Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков.
Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС.
Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы.
Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.
Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»
Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России
В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС.
По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».
Sky News: Британия передаст Украине зенитные ракеты и сотни ударных дронов большой дальности
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Британский премьер-министр Риши Сунак в скором времени объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности, сообщает телеканал Sky News.
По данным британского правительства, в пакет военпомощи войдут сотни зенитных ракет и сотни новых ударных дронов большой дальности (более 200 километров), передает РИА «Новости».
Предполагается, что именно поставку вооружения в понедельник будут обсуждать в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Встреча пройдет в загородной резиденции британского премьера под Лондоном, передает ТАСС.
Всего Великобритания оказала военной помощи Украине в прошлом году на 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) и намерена сохранить объем помощи на этом же уровне в нынешнем году.
Ранее британские власти подтвердили передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Украины Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, отметив, что Россия наносит удары с большого расстояния.
Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
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Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.
Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI.
Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik».
Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны.
ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня
Европейский союз предупредил Китай о больших последствиях, если будет применена сила против Тайваня, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в отношении Тайваня ЕС ведет политику, основанную на принципе «одного Китая», но любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, заявил Боррель, передает ТАСС.
«ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность», – отметил он.
Ранее Боррель заявлял, что отношения ЕС и Китая изменятся, если Пекин не убедит Россию остановить конфликт на Украине.
Пользователи Сети возмутились угрозам Зеленского в адрес Путина
Пользователи Twitter (запрещен в России) возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, который на вручении премии имени Карла Великого заявил, что президент Владимир Путин якобы должен «просить пощады».
Комментаторы сошлись во мнении, что таким образом украинский президент выражает опасения, что США, ЕС и НАТО его оставят один на один с Россией, передает РИА «Новости».
«Самая большая катастрофа – это вы, уважаемый Зеленский. Вы выбрали, чтобы США/ЕС/НАТО использовали ваш народ в качестве пушечного мяса для прокси-конфликта», – отметил один из комментаторов.
Другой задался вопросом, почему это говорит «человек, который игнорировал Минские соглашения после вступления в должность».
«Значит, Зеленский чувствует себя одиноким? Боится, партнеры его бросят?» – предположил еще один пользователь.
Читатели подчеркнули, что «Путин, вероятно, смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы.
Мирошник: Лондон несет ответственность за обстрелы Луганска ракетами Storm Shadow
Экс-посол ЛНР Мирошник возложил ответственность за ракетный обстрел Луганска на Лондон
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Ракеты Storm Shadow дают ВСУ возможность поражать объекты ВС РФ на приграничных территориях и в Крыму. Необходимо донести до Лондона, что передача подобных вооружений Украине недопустима. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные дважды обстреляли Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.
«Получив британские крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых, в зависимости от модификации составляет от 290 до 560 км, ВСУ приобрели возможность наносить удары по военным объектам РФ в Крыму и на приграничных территориях. Луганск стал первым городом, который Украина выбрала в качестве цели для проверки вооружения», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Противник, очевидно, хотел уничтожить здание бывшего авиационного училища, где располагаются резервы ВС РФ. Однако они использовали устаревшие координаты: попали по общежитию – и жертв в результате атаки, к счастью, удалось избежать. Кроме того, ВСУ пытаются использовать психологический фактор: Луганск – мирный город, обстрелов по нему не проводилось давно», – отмечает эксперт.
«Таким образом, офис Зеленского хочет запугать население. Допустить этого нельзя, как и дальнейших атак по нашим военным объектам. Украине необходимо дать симметричный ответ, чтобы сама идея нанесения ударов по российским городам вызывала у них опасения», – подчеркивает собеседник.
«Также важно принять меры в отношении Великобритании, поскольку именно она передала ВСУ дальнобойные ракеты. Вся ответственность за случившееся ложится на плечи Лондона, поэтому имеется крайняя необходимость донести до патронов офиса Зеленского информацию о неприемлемости продолжения подобной политики», – резюмирует Мирошник.
Ранее в районе автовокзала в Луганске было зафиксировано два взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Он также отметил, что вероятной целью ВСУ была территория бывшего авиационного училища штурманов. Кроме того, подчеркивается схожесть сценария с предыдущими двумя обстрелами города.
Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что Украина использовала для атаки ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Позже на территории обстрела были найдены фрагменты снаряда иностранного происхождения.
Ранее в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем ракетный удар по Луганску выгоден Британии.
ЕС собрался оказывать на Россию экономическое давление
Еврокомиссия: Евросоюз избежал рецессии и продолжит экономическое давление на Россию
Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление, свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.
Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось осенью 2022 года. По его словам, Евросоюз избежал рецессии и настроен на умеренный рост в 2023 и 2024 году. Однако он также отметил, что «риски слишком велики» для «ощущения комфорта», и призвал сохранять бдительность. При этом в отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую среду президент США Джо Байден предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб, а у всего мира будут проблемы.
В Крыму назвали шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский своим поступком на вручении премии Карла Великого показал, что у него шизофрения и мания преследования, выразил мнение глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, у Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования, если ему во всех событиях видится рука Москвы, даже если он пытается все это облечь в шутку, передает РИА «Новости».
«Видимо, понимает, что возмездие за все горе, что он принес украинскому народу, неизбежно», – подчеркнул Гемпель.
Политик добавил, что награждение Зеленского само по себе является низким и аморальным действием, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии.
Напомним, президент Украины уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских.
Британия и Нидерланды договорились создать «коалицию истребителей» для Украины
Британия и Нидерланды решили создать коалицию для поставок Украине истребителей F-16
Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины, говорится в заявлении офиса британского премьера Риши Сунака по итогам саммита Совета Европы в Рейкьявике.
Коалиция, как говорится в заявлении, будет поддерживать Киев в обеспечении Украины боевой авиацией, сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Помощь будет выражаться не только в закупке самолетов, но и обучении летчиков.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в этой связи отметил, что Киеву нужны истребители, и выразил благодарность «союзникам» за принятое решение. По его словам, обучать украинских летчиков также вызвалась Бельгия.
Ранее руководитель «Бюро военно-политического анализа» Александр Михайлов отмечал, что Киев надеется получить от 40 до 50 истребителей F-16 от стран Запада, однако, по его словам, Украине не стоит надеяться на массовые поставки.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, на что способны F-16 в сравнении с российскими самолетами, кто будет на них летать и какие задачи попытается решить командование ВСУ, получив эти машины.
В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователей соцсети возмутила публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором принимают участие украинские правозащитники.
Так, политик в своем Twitter сделала публикацию о том, что адвокат Александра Матвийчук и украинские правозащитники просят привлечь Москву к ответственности за «военные преступления». Однако такие заявления не понравились пользователям соцсети. Некоторые из них заявили, что фон дер Ляйен «оторвана от реальности», призвали ее подать в отставку и «отправиться в тюрьму».
Другие в ответ предложили привлечь к ответственности США, Североатлантический альянс и Евросоюз, которые ведут прокси-войну против России, передает РИА «Новости».
«Европа ведет отличную работу по подрыву демократии внутри себя же», – отметил один из комментаторов.
Еще один сравнил слова фон дер Ляйен с листовками новостей от нацистов во время Второй мировой войны.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер.
Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 июня. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве.
Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС
Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России
Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.
В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости».
Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым.
В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ.
Сунак опубликовал фото объятий с Зеленским
Премьер Британии Сунак опубликовал пылкое фото встречи с президентом Украины Зеленским
Глава британского правительства Риши Сунак опубликовал в Instagram* (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta*) фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в понедельник прибыл в Лондон.
На снимке Сунак и Зеленский обнимаются посреди поля. «С возвращением», – подписал фото в Instagram* британский премьер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком. Предполагается, что после встречи Сунак объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с Сунаком
Президент Украины Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Британии Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком.
Зеленский в своем Telegram написал, что в понедельник встретится в Лондоне с британским премьером Риши Сунаком. Он также назвал Великобританию основным сторонником Украины, когда речь идет о расширении ее возможностей на земле и в небе.
В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram сообщил, что в Лондоне пройдут встречи, в ходе которых будет обсуждаться укрепление обороны Украины и поддержка ее выдвижения в Североатлантический альянс.
В воскресенье Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого он посетил Нидерланды, Германию, Италию и Ватикан.
Politico рассказала о выборе в ЕС между Украиной и Турцией
Politico: Представителям ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении объединения
Евросоюз не может единовременно принять и Украину и Турцию в свой состав в связи с экономическими сложностями, говорится в статье Politico.
По информации высокопоставленного европейского чиновника, представителям ЕС в конце концов придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – последнее расширение. Экономический рынок ЕС не выдержит, если присоединится еще и Турция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Кроме того, медиа-организация подчеркивает, что внушительная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Турции, что страна никогда не вступит в объединение.
При этом авторы статьи подчеркивают, что в Европе в связи с таким решением насчет Турции «выдохнут с облегчением». Более того, представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на интеграцию с ЕС.
Тем временем, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.