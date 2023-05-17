Суд в Петербурге оштрафовал МТД за санитарные нарушения

Куйбышевский суд Петербурга назначил штраф в размере 15 тыс. рублей «Малому драматическому театру – Театру Европы» после выявления нарушений санитарно-эпидемиологический требований.

В ходе заседания представитель Роспотребнадзора сообщила, что в театре нашли «множество нарушений», которые создали угрозу жизни и здоровью людей, передает ТАСС.

В театре заявили о несогласии с претензиями надзорных органов, а также с замечаниями, отраженными в протоколе. Заявив, что оснований для приостановки работы театра нет.

Напомним, в театре провели внеплановую проверку по требованию городской прокуратуры. Выяснилось, что у нескольких сотрудников нет сертификатов о необходимых прививках, в театре не было дезинфицирующих средств, столовая была не убрана.

После этого было вынесено проставление о запрете работы театра с 5 мая, зрителям вернули средства за билеты.