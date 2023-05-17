Суд в Петербурге оштрафовал МТД за санитарные нарушения

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17 мая, среда | Последнее обновление — 14:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
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Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
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Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Суд в Петербурге оштрафовал МТД за санитарные нарушения
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Куйбышевский суд Петербурга назначил штраф в размере 15 тыс. рублей «Малому драматическому театру – Театру Европы» после выявления нарушений санитарно-эпидемиологический требований.
В ходе заседания представитель Роспотребнадзора сообщила, что в театре нашли «множество нарушений», которые создали угрозу жизни и здоровью людей, передает ТАСС.
В театре заявили о несогласии с претензиями надзорных органов, а также с замечаниями, отраженными в протоколе. Заявив, что оснований для приостановки работы театра нет.
Напомним, в театре провели внеплановую проверку по требованию городской прокуратуры. Выяснилось, что у нескольких сотрудников нет сертификатов о необходимых прививках, в театре не было дезинфицирующих средств, столовая была не убрана.
После этого было вынесено проставление о запрете работы театра с 5 мая, зрителям вернули средства за билеты.
Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
Американский ЗРК Patriot в Киеве оказался уничтожен российским «Кинжалом» в результате воздушной засады
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot из воздушной засады, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» указал, что скорость «Кинжалов» позволяет им за считанные минуты достигать целей на Украине, поэтому Patriot не успевает ни уехать с места, откуда вели стрельбу, ни зарядить новые ракеты. По словам источника, американский ЗРК «был внезапно поражен из воздушной засады», украинская сторона не могла ничего сделать, чтобы защитить Patriot.
Напомним, в ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Найден неизвестный прогноз Жириновского о России в 2025 году
Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел неизвестный прогноз Жириновского о будущем России с 2025 по 2040 год
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще один прогноз первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.
В своем Telegram-канале он опубликовал записи Жириновского, в котором тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году.
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Также Дегтярев опубликовал «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. «НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – процитировал Дегтярев Жириновского.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
В Госдуме призвали МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.
Даванков привел в пример случай в Ханты-Мансийском АО, где директор школы пожаловалась в полицию на мать одной из школьниц. Девочка пришла на занятия с косами, в которые были вплетены желто-синие ленты, что могло вызвать ассоциацию с флагом Украины.
Даванков назвал происходящее абсурдом. «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию – ЛДПР», – написал вице-спикер в Telegram-канале..
Ранее в одном из парков в Тбилиси разорвали флаг Украины, висевший рядом с государственным флагом страны.
Возле места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
В районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» зафиксированы толчки неизвестного происхождения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).
Агентство отмечает, что поначалу сейсмологи расценили толчки как землетрясение, но после дополнительного анализа данных эта возможность была исключена, передает РИА «Новости».
По мнению сейсмологов, это могли быть волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране не достает оружия, чтобы начать контрнаступление.
Во время интервью телеканалу Sky News он выразил сожаление, что Киеву недостаточно военного оборудования и оружия для начала контрнаступления, передает РИА «Новости».
Жовква заявил, что Владимир Зеленский поехал в европейское турне, чтобы запросить дополнительные пакеты военной помощи. Замглавы офиса Зеленского отметил желание Украины провести контрнаступление как можно успешнее.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
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Спектакль режиссера Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита», роли в котором исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, отменен в Екатеринбурге, сообщили в организующем гастроли театральном клубе «Антракт».
Спектакль собирались показать на сцене Дворца молодежи 18 мая. Однако его афиша исчезла с сайта организации. В «Антракте» подтвердили отмену спектакля, но причин не назвали. Уточняется, что «билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже», передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале премьеру спектакля отменили в Санкт-Петербурге. Серебряков и Раппопорт также снимались вместе с Иваном Ургантом в «Происшествии в стране Мульти-Пульти». Премьеру новогодней сказки сняли с эфира.
Раппопорт в ноябре исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов. Она выступала с осуждением российской специальной военной операции на Украине.
В 2019 году в России волна критики обрушилась на Серебрякова за интервью, в котором он назвал национальной идеей страны силу, наглость и хамство. Его упрекнули в том, что плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Актер проживает в Канаде.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
Опубликовано видео налета российского спецназа на укрепрайон ВСУ
Бойцы российского спецназа совершили огневой налет на укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Опубликована видеозапись огневого налета спецназа шестой армии Западного военного округа Вооруженных сил России на украинские позиции.
Налет на укрепрайон вооруженных сил Украины был совершен на Купянском направлении. Российские военные из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции, ликвидировав несколько вражеских солдат, а также уничтожив запас боекомплекта и одно из орудий ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за последние сутки на Купянском направлении составили до 60 военнослужащих.
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»
Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России
В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС.
По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».
Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил об ошибочной оценке Зеленским армии России
Украинский президент Владимир Зеленский недооценил российскую армию, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телевидению.
В 2022 году президент Украины объявлял о том, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но прошло уже больше года, а ВС России продолжают боевые действия, заявил Кривонос в эфире «Фабрики новостей», передает РИА «Новости».
Главной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российских Вооруженных сил, это привело к неудачам ВСУ.
Также Кривонос заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ, заявляя о геополитическом поражении России. По мнению генерала, в ходе подобных исторических событий нельзя верить политическим заявлениям, они не отражают действительность.
Украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян
Глава ГУР Украины Буданов признался в причастности украинской разведки к терактам против известных россиян
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Украинская разведка причастна к терактам против известных медийных лиц в России, заявил начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Валерию Савчуку.
По его словам, «достали» уже многих, в том числе публичных личностей. Так он ответил на вопрос: сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, передает ТАСС.
Буданов не стал подтверждать, но и не опроверг – входит ли в список целей Захар Прилепин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем.
До этого в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Перевернутый американский флаг подняли над Капитолием в США
В интернете опубликованы фотографии поднятого над Капитолием в США перевернутого американского флага
Пользователи соцсетей и СМИ публикуют фотографии перевернутого американского флага, поднятого над Капитолием в Вашингтоне.
Как отмечает PiQ в Twitter (соцсеть заблокирована в России), Кодекс флага США допускает поднимать флаг в таком виде только как «сигнал бедствия в случаях крайней опасности для жизни или имущества».
ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР, сообщил представитель силовых ведомств региона.
По словам информатора, в западном микрорайоне частного сектора в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек, передает ТАСС.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Силовые ведомства фиксируют данные факты.
Ранее сообщалось, что недалеко от Херсона ВСУ убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб.
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