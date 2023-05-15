АТОР разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи

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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...

Разрушение Украины началось с женщин

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Ветеран холодной войны, американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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    Эрдоган не стал подкручивать себе голоса для победы в первом туре

    «ничего сверхъестественного»


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    В Сети раскритиковали слова Макрона о «поражении» России

    церемония в Германии


    Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол

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    АТОР разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи

    Ассоциация туроператоров России разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи

    15 мая 2023, 11:45

    Текст: Александра Юдина

    Приостановка авиасообщения между Москвой и Антальей, из-за которой накануне в турецком аэропорту застряли около 500 пассажиров, произошла по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    На сайте общественной организации указано, что задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU2133 из Стамбула произошла по техническим причинам.

    По данным сервиса FlightRadar 24 два следующих рейса авиакомпании – SU2135 и SU2137 – по тому же маршруту успешно вылетели и приземлились в аэропорту Шереметьево.

    Как уточнили в АТОР, рейсы из Антальи в середине мая иногда отправляются с задержкой. Так, согласно данным аэропорта Внуково, в период с 13 мая по 02.00 15 мая до 80% рейсов прибывали позже обозначенного в расписании времени.

    При этом зафиксированы два случая со значительной задержкой: на 12,5 часов позже вылетел рейс TK 3740, который должен был отправиться в 13.00 14 мая, но вылетел в 1.29 15 мая. Другой рейс TK 3738 был задержан до 12.00 15 мая, который должен был вылететь в 1.00 15 мая.

    Кроме того, уточняется, что задержками вылетают рейсы не только в Россию, зафиксированы задержки и отмены по другим направлениям.

    По данным сервиса FlightRadar 24, ночью 15 мая в воздухе находились более десятка самолетов российских и турецких авиакомпаний, выполняющих рейсы согласно расписанию.

    В АТОР назвали преждевременным, говорить о какой бы то ни было «приостановке авиасообщения».

    Как заметили в Генконсульстве России, задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке ВПП в аэропорту Антальи.

    Ранее российские туристы в Турции в соцсетях сообщали, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано. Такой вывод они сделали на основании того, что 14 мая как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в РФ были отменены и люди застряли в аэропорту.

    Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился
    ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п. п.
    		   
    15 мая 2023, 06:20
    Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ.

    По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах.

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    Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней
    Действующий президент Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов после вскрытия 100% избирательных урн
    		   
    15 мая 2023, 08:24
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на выборах главы государства получил 49,35% голосов, сообщает государственный канал ТРТ.

    Основной соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил голоса 45% избирателей. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,22%, передает РИА «Новости».

    У снявшего свою кандидатуру Мухаррема Индже – 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса.

    Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, второй тур пройдет 28 мая.

    Ранее турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами страны граждан республики. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства.

    Коментарии (10)
    Сторонники турецкой оппозиции вышли в Анкаре на стихийный митинг
    Сторонники турецкой оппозиции вышли на митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кылычдароглу

    14 мая 2023, 23:25

    Текст: Антон Никитин

    Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре с целью выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах, лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу.

    Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, которые выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались некоторые участники митинга, они уже начали праздновать «победу Кылычдароглу над [действующим президентом Тайипом] Эрдоганом» вопреки продолжающемуся подсчету голосов, передает ТАСС.

    В свою очередь единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу в очередной раз призвал своих уполномоченных не покидать участки для голосования, чтобы не допустить фальсификации итогов выборов. Он выступил с утверждением, что в результате манипуляций количество голосов, отданных за оппозицию и отраженных в избирательных бюллетенях, снизилось с изначальных 60% до 50%. По его словам, предстоящая ночь в Турции будет бессонной.

    Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Сотни собравшихся скандируют лозунги в поддержку Эрдогана на выборах президента.

    Напомним, по данным ЦИК Турции и госагентства Anadolu, после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. При этом, по данным АНКАР, Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п.

    Коментарии (7)
    Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах в Турции
    Президент Турции Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах главы государства
    		   
    15 мая 2023, 02:57
    Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства, хотя окончательных данных пока нет.

    Эрдоган в обращении к своим сторонникам на многотысячном митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития заявил, что лидирует «с явным отрывом», хотя окончательных данных пока нет. Действующий президент Турции также выразил надежду на победу по итогам первого тура голосования, уточнив, что еще не подсчитаны голоса избирателей, которые проголосовали за рубежом, передает ТАСС.

    Тем временем Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на ЦИК Турции сообщило, что разрыв между действующим президентом Турции Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кылычдароглу на президентских выборах составляет менее 4,5 процентных пункта. Так, Эрдоган набирает 49,36% голосов, его главный соперник – 44,92%.

    Ранее Anadolu после вскрытия 91,1% урн сообщало, что Эрдогана поддержали менее 50% избирателей.

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    Эрдоган набирает около 53% голосов после обработки бюллетеней из почти 40% урн

    14 мая 2023, 20:07

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов после обработки бюллетеней из 39,92% урн на всеобщих выборах, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Уточняется, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 41,23% голосов. Данные периодически меняются, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

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    Эрдоган набирает более 50% голосов после обработки бюллетеней из 75% урн

    14 мая 2023, 21:51

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на всеобщих выборах получает более 50,97% (более 19,5 миллионов граждан) голосов, сообщило государственное агентство Anadolu.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 43,22% (более 16,6 миллионов) голосов, передает РИА «Новости».

    Синан Оган получил 5,3% голосов.

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

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    В Турции завершилось голосование на выборах

    14 мая 2023, 17:34

    Текст: Ольга Иванова

    В Турции завершилось голосование на выборах, сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер, передает телеканал A Haber.

    По его словам, до нынешнего момента совет не знает о каких-либо проблемах на выборах, передает РИА «Новости».

    Напомним, выборы в Турции проходят прозрачно, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.

    В воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 провинции Турции.

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    ЦИК после вскрытия 91% урн: Эрдогана поддержали менее 50% избирателей
    ЦИК: Доля полученных Эрдоганом на выборах президента Турции голосов после вскрытия 91,1% урн упала ниже 50%

    14 мая 2023, 23:50

    Текст: Антон Никитин

    Доля полученных президентом Турции Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства голосов упала ниже 50%, сообщило государственное Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на данные ЦИК после вскрытия 91,1% урн.

    Как сообщает ЦИК после вскрытия 91,1% урн для голосования, Эрдоган на выборах президента Турции набирает 49,98% голосов, его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,23%. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получает 5,32%, передает ТАСС.

    Для победы в первом туре президентских выборов в Турции кандидат должен заручиться поддержкой более 50% избирателей.

    Ранее сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться в Анкаре с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР).

    Коментарии (0)
    Явка на выборах в Турции превысила 88%

    14 мая 2023, 19:23

    Текст: Ольга Иванова

    В Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

    Вместе с тем на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%, передает РИА «Новости».

    Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн.

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    Эрдоган набирает около 54% голосов после обработки бюллетеней из почти 30% урн

    14 мая 2023, 19:39

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов после обработки бюллетеней из 29,16% урн на всеобщих выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 40,12% голосов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

    Коментарии (0)
    Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн
    Турецкое ТВ: Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн

    14 мая 2023, 19:14

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Телеканала указывает, что соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набирает 38,57% голосов, передает РИА «Новости».

    Ранее Кылычдароглу призвал сторонников не покидать участки до последнего подписанного протокола.

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    Появились данные о минимальном отрыве Эрдогана от соперника по выборам
    АНКАР: Президент Турции Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п.

    14 мая 2023, 22:55

    Текст: Антон Никитин

    Чуть более 2 процентных пунктов составляет отрыв президента Турции Тайипа Эрдогана от кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу на выборах главы государства после вскрытия 67,77% урн, сообщает агентство АНКАР со ссылкой на собственные подсчеты.

    По его данным, у Эрдогана 48,12% процента голосов, а у его основного соперника – 46,11%, передает ТАСС.

    Между тем государственное агентство Турции Anadolu со ссылкой на данные ЦИК сообщает, что после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%.

    Ранее государственное агентство Турции Anadolu сообщало, что после обработки бюллетеней из 75% урн Эрдоган набирал более 50% голосов избирателей.

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    Алиев поздравил Эрдогана «с завоеванием большинства» на выборах
    Президент Азербайджана Алиев поздравил турецкого лидера Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на выборах в Турции
    		   
    15 мая 2023, 04:17
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

    Согласно сообщению, лидер Азербайджана поздравил Эрдогана и «Республиканский союз» (коалиция во главе с турецкой правящей Партией справедливости и развития) «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, передает ТАСС.

    По данным ЦИК Турции, после обработки 91,93% избирательных урн Эрдоган набирает 49,49% голосов избирателей, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу – 44,79%. На парламентских выборах, по информации ЦИК после данных с более чем 96% урн, «Республиканский альянс» во главе с ПСР получает 49,74% голосов, или порядка 324 из 600 мест в парламенте, оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией Кылычдароглу – 34,94%, или 212 мест.

    Ранее Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах президента Турции.

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    Эрдоган набирает свыше 51% голосов после обработки бюллетеней из более 60% урн

    14 мая 2023, 21:07

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 51,71% голосов после обработки бюллетеней из 60,3% урн на выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42,45%, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

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    Эрдоган продолжил лидировать после обработки бюллетеней из более 50% урн

    14 мая 2023, 20:32

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе подсчета голосов на выборах в Турции набирает 52,12% голосов после обработки бюллетеней 52,12% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Кроме того, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42,01%, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

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