АТОР разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи

Альянс правящей партии получил большинство в парламенте Турции

Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п. п.

Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ. По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах. Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней Действующий президент Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов после вскрытия 100% избирательных урн

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на выборах главы государства получил 49,35% голосов, сообщает государственный канал ТРТ. Основной соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил голоса 45% избирателей. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,22%, передает РИА «Новости». У снявшего свою кандидатуру Мухаррема Индже – 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса. Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, второй тур пройдет 28 мая. Ранее турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами страны граждан республики. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства. Новости СМИ2 Сторонники турецкой оппозиции вышли в Анкаре на стихийный митинг Сторонники турецкой оппозиции вышли на митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кылычдароглу 14 мая 2023, 23:25 Текст: Антон Никитин

Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре с целью выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах, лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу. Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, которые выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались некоторые участники митинга, они уже начали праздновать «победу Кылычдароглу над [действующим президентом Тайипом] Эрдоганом» вопреки продолжающемуся подсчету голосов, передает ТАСС. В свою очередь единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу в очередной раз призвал своих уполномоченных не покидать участки для голосования, чтобы не допустить фальсификации итогов выборов. Он выступил с утверждением, что в результате манипуляций количество голосов, отданных за оппозицию и отраженных в избирательных бюллетенях, снизилось с изначальных 60% до 50%. По его словам, предстоящая ночь в Турции будет бессонной. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Сотни собравшихся скандируют лозунги в поддержку Эрдогана на выборах президента. Напомним, по данным ЦИК Турции и госагентства Anadolu, после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. При этом, по данным АНКАР, Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п. Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах в Турции Президент Турции Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах главы государства

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства, хотя окончательных данных пока нет. Эрдоган в обращении к своим сторонникам на многотысячном митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития заявил, что лидирует «с явным отрывом», хотя окончательных данных пока нет. Действующий президент Турции также выразил надежду на победу по итогам первого тура голосования, уточнив, что еще не подсчитаны голоса избирателей, которые проголосовали за рубежом, передает ТАСС. Тем временем Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на ЦИК Турции сообщило, что разрыв между действующим президентом Турции Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кылычдароглу на президентских выборах составляет менее 4,5 процентных пункта. Так, Эрдоган набирает 49,36% голосов, его главный соперник – 44,92%. Ранее Anadolu после вскрытия 91,1% урн сообщало, что Эрдогана поддержали менее 50% избирателей. Новости СМИ2 Эрдоган набирает около 53% голосов после обработки бюллетеней из почти 40% урн 14 мая 2023, 20:07 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов после обработки бюллетеней из 39,92% урн на всеобщих выборах, сообщил гостелеканал TRT Haber. Уточняется, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 41,23% голосов. Данные периодически меняются, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Эрдоган набирает более 50% голосов после обработки бюллетеней из 75% урн 14 мая 2023, 21:51 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на всеобщих выборах получает более 50,97% (более 19,5 миллионов граждан) голосов, сообщило государственное агентство Anadolu. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 43,22% (более 16,6 миллионов) голосов, передает РИА «Новости». Синан Оган получил 5,3% голосов. Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 В Турции завершилось голосование на выборах 14 мая 2023, 17:34 Текст: Ольга Иванова

В Турции завершилось голосование на выборах, сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер, передает телеканал A Haber. По его словам, до нынешнего момента совет не знает о каких-либо проблемах на выборах, передает РИА «Новости». Напомним, выборы в Турции проходят прозрачно, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. В воскресенье избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в 81 провинции Турции. ЦИК после вскрытия 91% урн: Эрдогана поддержали менее 50% избирателей ЦИК: Доля полученных Эрдоганом на выборах президента Турции голосов после вскрытия 91,1% урн упала ниже 50% 14 мая 2023, 23:50 Текст: Антон Никитин

Доля полученных президентом Турции Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства голосов упала ниже 50%, сообщило государственное Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на данные ЦИК после вскрытия 91,1% урн. Как сообщает ЦИК после вскрытия 91,1% урн для голосования, Эрдоган на выборах президента Турции набирает 49,98% голосов, его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,23%. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получает 5,32%, передает ТАСС. Для победы в первом туре президентских выборов в Турции кандидат должен заручиться поддержкой более 50% избирателей. Ранее сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться в Анкаре с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР). Новости СМИ2 Явка на выборах в Турции превысила 88% 14 мая 2023, 19:23 Текст: Ольга Иванова

В Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, сообщило в воскресенье агентство Anadolu. Вместе с тем на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%, передает РИА «Новости». Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн. Эрдоган набирает около 54% голосов после обработки бюллетеней из почти 30% урн 14 мая 2023, 19:39 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов после обработки бюллетеней из 29,16% урн на всеобщих выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 40,12% голосов, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн Турецкое ТВ: Эрдоган набирает более 55% голосов после обработки бюллетеней из 20% урн 14 мая 2023, 19:14 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. Телеканала указывает, что соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набирает 38,57% голосов, передает РИА «Новости». Ранее Кылычдароглу призвал сторонников не покидать участки до последнего подписанного протокола. Появились данные о минимальном отрыве Эрдогана от соперника по выборам АНКАР: Президент Турции Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п. 14 мая 2023, 22:55 Текст: Антон Никитин

Чуть более 2 процентных пунктов составляет отрыв президента Турции Тайипа Эрдогана от кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу на выборах главы государства после вскрытия 67,77% урн, сообщает агентство АНКАР со ссылкой на собственные подсчеты. По его данным, у Эрдогана 48,12% процента голосов, а у его основного соперника – 46,11%, передает ТАСС. Между тем государственное агентство Турции Anadolu со ссылкой на данные ЦИК сообщает, что после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. Ранее государственное агентство Турции Anadolu сообщало, что после обработки бюллетеней из 75% урн Эрдоган набирал более 50% голосов избирателей. Новости СМИ2 Алиев поздравил Эрдогана «с завоеванием большинства» на выборах Президент Азербайджана Алиев поздравил турецкого лидера Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на выборах в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. Согласно сообщению, лидер Азербайджана поздравил Эрдогана и «Республиканский союз» (коалиция во главе с турецкой правящей Партией справедливости и развития) «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, передает ТАСС. По данным ЦИК Турции, после обработки 91,93% избирательных урн Эрдоган набирает 49,49% голосов избирателей, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу – 44,79%. На парламентских выборах, по информации ЦИК после данных с более чем 96% урн, «Республиканский альянс» во главе с ПСР получает 49,74% голосов, или порядка 324 из 600 мест в парламенте, оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией Кылычдароглу – 34,94%, или 212 мест. Ранее Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах президента Турции. Эрдоган набирает свыше 51% голосов после обработки бюллетеней из более 60% урн 14 мая 2023, 21:07 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 51,71% голосов после обработки бюллетеней из 60,3% урн на выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42,45%, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 Эрдоган продолжил лидировать после обработки бюллетеней из более 50% урн 14 мая 2023, 20:32 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе подсчета голосов на выборах в Турции набирает 52,12% голосов после обработки бюллетеней 52,12% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. Кроме того, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42,01%, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.