Песков объяснил отсутствие планов по оборонным совещаниям в Сочи с Путиным

Политолог: Западу и Украине еще придется поплатиться за попытки переписать историю

Политолог Манойло: Пока Запад и Украина пытаются переписать историю, Россия чтит память своих предков

Участники СВО сегодня продолжают дело своих дедов и прадедов, которые во время Второй мировой войны сражались с нацизмом. А акция «Бессмертный полк» помогает сохранить память о наших героях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя мероприятия, проходящие в России в честь Дня Победы.

«Крайне важно, что в День Победы в России проходят праздничные мероприятия. Они показывают, что мы помним подвиг ветеранов, а также павших в тяжелейшей войне с фашизмом дедов и прадедов. Если бы не этот подвиг, не было бы сегодня ни страны, ни нас», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ.

«Парад Победы сегодня символизирует в том числе преемственность поколений. Как и во Второй мировой войне наши бойцы сегодня на полях СВО сражаются с нацизмом, который возродился на Украине. То, чем занимались наши предки, сегодня для всего мира и наших соотечественников делают их потомки», – продолжил эксперт.

«В связи с этим особого внимания заслуживает акция «Бессмертный полк». То, что даже спустя 11 лет огромное число людей хотят принимать участие в мероприятии, говорит о преемственности поколений, о том, что акция превратилась из частной инициативы в акцию наднационального масштаба, которая консолидирует людей вокруг флага, президента и суверенитета страны», – отмечает собеседник.

«Хорошо, что «Бессмертный полк» приобретает новые форматы. Мы живем во времена развития цифровых технологий. Поэтому возможность принять участие в дистанционном или сетевом варианте крайне важна. Несмотря на то, что в этом году из соображений безопасности в ряде городов шествия были отменены, люди все равно смогли почтить память родных, в том числе участников спецоперации», – заметил политолог.

«Популярность этой акции – безусловный успех политики по сохранению исторической памяти в России. И я хотел бы подчеркнуть личный вклад и участие в мероприятии президента Владимира Путина. Он на собственном примере показывает, насколько важно и почетно гордиться подвигами предков, а также противостоять попыткам фальсифицировать историю», – полагает эксперт.

«А ведь именно этим и занимаются некоторые страны мира. Так, например, западные государства поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского фактически отменить День Победы на подконтрольной ему части Украины. Попытки переписать и забыть историю – это огромная ошибка, которая отразится в том числе на простых гражданах этих стран», – резюмировал Манойло.

Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.

Напомним, что традиционной для Дня Победы стала акция «Бессмертный полк». Впервые он прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тысячи портретов ветеранов и прошли более шести тысячи томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы.

Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, ранее мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских.

«Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада.



Кроме того, в России и за рубежом началась Всероссийская акция «Стена памяти», это один из новых форматов всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком

Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти», в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год.

На Украине же Владимир Зеленский в преддверии Дня Победы отменил праздник. Он подписал указ о праздновании в стране «Дня Европы» 9 мая. Сам же День Победы на Украине предлагается переименовать и перенести на 8 мая. Соответствующий проект закона направлен в Раду. Праздник носит название «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Именно эта дата станет нерабочим праздничным днем. Газета ВЗГЛЯД писала, как на это отреагируют простые украинцы.