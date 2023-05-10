Ростех опроверг резкое сокращение парка самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2030 году

Ростех опроверг серьезное сокращение парка самолетов Sukhoi Superjet 100, якобы ожидаемое к 2030 году. В компании пояснили: расчеты проводились еще в 2022 году и уже потеряли актуальность.

Ранее сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Иркута» перевозчикам сообщила, что по подсчетам корпорации и ОДК к концу 2030 года в эксплуатации могут остаться лишь 28 SSJ-100 из-за выработки ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146.

Однако, согласно сообщению пресс-службы, это старые расчеты, которые делались еще в 2022 году, чтобы предусмотреть наиболее негативные сценарии, передает ТАСС.

На предприятии добавили: на май 2023 года очевидно, что такого не будет, поскольку ОАК и «Иркут» с коллегами из других компаний ведут сложную системную работу по импортозамещению, создают собственные агрегаты и комплектующие, чтобы страна была обеспечена самолетами.

Напомним, вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в 2023 году заказчик должен получить два самолета SSJ-New по программе импортозамещения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России начались летные испытания авиадвигателя ПД-8 для Superjet New, эти силовые агрегаты позволят российскому авиапрому выйти на технологическую независимость.