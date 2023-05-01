Политолог указал на повышение значимости созидательного труда в российском обществе

Политолог Асафов: Созидательный труд – одна из основ российских традиционных ценностей

Наше общество обретает нравственные константы, возвращаясь к значимости труда и отказываясь от концепции потребления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин удостоил пятерых россиян звания «Герой Труда РФ».

«Согласно концепции традиционных российских духовно-нравственных ценностей, человек живет ради созидательного труда. Это часть нашего национального кода и менталитета, а также высшая идея, к которой мы стремимся», – сказал Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России.

«Мы осознаем себя преемниками ценностей, которые были созданы нашими предками на протяжении всей более чем тысячелетней истории государства. Тем самым мы выходим из парадигмы, что человек должен жить для потребления», – уверен он.

«Все это, конечно, очень отрадно. Возращение значимости труда, награды за самоотверженный труд ради всего общества – это знак того, что наше общество обретает нравственные константы, которые двигают нас в будущее», – добавил собеседник.

«Таким образом, присвоение званий «Герой Труда» большим профессионалам своего дела, посвятившим всю жизнь профессии, очень важно и символично. Отношение к созидательному труду в нашем обществе меняется, навязанные стереотипы о труде уходят в прошлое. Можно констатировать, что происходит взросление социума, выстраивание нормальных отношений внутри него, а также с государством», – заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в День весны и труда подписал указ о присвоении звания «Герой Труда Российской Федерации» пятерым россиянам. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Среди награждаемых – Александр Иноземцев, управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» (находится в Пермском крае, входит в Ростех). Это конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий, передает ТАСС.

Также Героем Труда России стал ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» (Московская область) Юрий Милехин. Им опубликовано около 600 научных работ, из них 15 монографий и 98 авторских свидетельств и патентов.

Госнаградой отмечен Лев Каленов – гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край). Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет. Глава государства отметил и заслуги Татьяны Бабуровой – преподавателя из волоколамской гимназии №1 (Московская область). Ее общий педагогический стаж составляет 62 года.

Кроме них звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении (Забайкалье) – флагмане российской уранодобывающей отрасли.

Герой Труда Российской Федерации – высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже – Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан Владимиром Путиным в 2013 году, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян.

Кроме того, Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» пять предприятий. Почетного знака удостоены коллективы Государственного космического научно-производственного центра им.М. В. Хруничева (Москва), АО «Красная Звезда» (Москва), производственного объединения «Завод имени Серго» (Татарстан), Брянского машиностроительного завода и Московского метрополитена.