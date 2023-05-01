Путин присвоил звание Героев Труда пяти россиянам

Президент России Владимир Путин удостоил пятерых россиян звания «Герой Труда Российской Федерации».

Указ главы государства опубликован в понедельник.

Среди награждаемых – Александр Иноземцев, управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» (находится в Пермском крае, входит в Ростех). Это конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий, передает ТАСС.

Также Героем Труда России стал ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» (Московская область) Юрий Милехин. Им опубликовано около 600 научных работ, из них 15 монографий и 98 авторских свидетельств и патентов.

Госнаградой отмечен Лев Каленов – гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край). Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет. Глава государства отметил и заслуги Татьяны Бабуровой – преподавателя из волоколамской гимназии №1 (Московская область). Ее общий педагогический стаж составляет 62 года.

Кроме них звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении (Забайкалье) – флагмане российской уранодобывающей отрасли.

Герой Труда Российской Федерации – высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже – Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом РФ в 2013-м, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян. Медали «Героя Труда Российской Федерации» до 2017 года вручались ежегодно перед праздником или 1 мая, с 2017-го – и в другие даты.

Кроме того, Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» пять предприятий.

Почетного знака удостоены коллективы Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Москва), акционерного общества «Красная Звезда» (Москва), производственного объединения «Завод имени Серго» (Татарстан), Брянского машиностроительного завода и Московского метрополитена (полное название – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина»).

Награда присуждена коллективам предприятий «за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности», говорится в указе.

Почетный знак РФ «За успехи в труде» был учрежден указом президента в августе 2021 года в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Как указано в материалах пресс-службы Кремля, это решение было принято в ответ на многочисленные обращения в Администрацию президента РФ руководителей федеральных ведомств, производственных организаций и учебных заведений о восстановлении упраздненного в 1989 году института награждения трудовых коллективов государственными наградами.