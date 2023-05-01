Эрдоган рассказал о самочувствии

В США признали утрату поддержки ряда влиятельных стран

Washington Post: Ряд влиятельных стран не поддерживают США против России и Китая

Разведка США отмечает, что ряд влиятельных государств, включая Бразилию, Египет, Индию и Пакистан, не настроен на поддержку Вашингтона в противостоянии с Москвой и Пекином, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.

Как отмечается в публикации, глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах. Издание уточняет, что соответствующие оценки американских разведслужб приводятся в секретных документах, которые попали в социальные сети вследствие утечки, передает ТАСС.

В материале подчеркивается, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой. Согласно оценкам американских разведывательных служб, влиятельные региональные державы стремятся остаться в стороне в свете соперничества между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Констатируется также, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада.

Как говорится в публикации, данные, полученные разведкой США, свидетельствуют о том, что государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Пекином. Она в служебной записке подчеркивала, что сотрудничество с Китаем является для Пакистана стратегическим. Согласно данным американской стороны, в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф консультировался с подчиненным по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Один из помощников Шарифа тогда в ходе обсуждения констатировал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с РФ по вопросам торговли и энергетики. Пакистан в итоге воздержался при голосовании по данной резолюции.

В статье констатируется, что Индия также, по всей видимости, избегает выбирать сторону между Вашингтоном и Москвой. По версии разведки США, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил готовность Нью-Дели поддерживать Москву на международных площадках. Довал также, как утверждается, отмечал, что Индия не будет отклоняться от принципиальной позиции, которой придерживалась в прошлом и не станет поддерживать указанную антироссийскую резолюцию в ГА ООН.

Согласно оценкам сотрудников аппарата директора Национальной разведки США, страны Центральной Азии стремятся воспользоваться соперничеством между США, Россией и Китаем. По их мнению, эти республики хотят работать с тем, кто предлагает самую скорую выгоду, а это сейчас Китай. В публикации отмечается, что ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран рассчитывают выступить в роли дипломатического моста между тремя соперниками.

В статье говорится, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разозлил страны НАТО, намекнув на то, что они затягивают конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву», а также выступив со своими предложениями по урегулированию. Издание также приводит версии разведки США, согласно которым Египет ранее намеревался поставлять ракеты в Россию, но позднее, видимо, уступил давлению США и отложил данную сделку.