Президент Турции впервые лично появился на мероприятии после слухов о недомогании

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29 апреля, суббота | Последнее обновление — 16:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
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Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева.
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Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство.
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Президент Турции впервые лично появился на мероприятии после слухов о недомогании
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после сообщений об ухудшении состояния здоровья появился на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.
Он прибыл туда с супругой Эмине и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на электрокаре TOGG, передает РИА «Новости».
На территории аэропорта им. Ататюрка были представлены военные самолеты и вертолеты, беспилотники и другая техника. Ранее главе Турции пришлось отменить планировавшееся на четверг интервью телеканалам страны по состоянию здоровья. Причиной стал желудочный грипп.
Песков прокомментировал введение новой платежной системы для россиян в Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется работа по разработке новой платежной системы для туристов из России в Турции.
Так представитель Кремля прокомментировал сообщение газеты Sabah о том, что президенты России и Турции договорились о новой платежной системе для российских туристов.
«Работа в этом направлении ведется», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее о создании этой платежной системы сообщили в Центральном банке России. Говорилось о том, что деньги россияне смогут использовать с помощью карты.
Анкара и Москва договорились о новой платежной системе для туристов
Анкара и Москва достигли договоренности по новой платежной системе для российских туристов, сообщает газета Sabah.
Сообщается, что ЦБ России выстраивает с зарубежными банками альтернативную картам «Мир» систему оплаты покупок россиянами, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Туристы из России могут пользоваться средствами с помощью дебетовой карты, передает РИА «Новости» ее слова. Но о чем именно идет речь, не сообщалось.Ранее банки Турции отказались принимать карты платежной системы «Мир».
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».
По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».
Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.
Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
«Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.
Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
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Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.
«С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.
«Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.
Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.
Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Эрдоган поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую».
Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году, передает ТАСС.
Он заявил, что европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой энергетикой» и устранила колебания.
«Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
Президент Турции выразил надежду, что электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в стране.
По словам Эрдогана, АЭС «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением страны.
Ранее президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.
Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.
Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.
Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
В Турции анонсировали появление Эрдогана в четверг на мероприятиях онлайн
Турецкий депутат подтвердил участие Эрдогана в четверг в мероприятиях
Турецкий лидер Тайип Эрдоган намерен выступить в четверг в различных мероприятиях, вопреки слухам о проблемах с его здоровьем, сообщают турецкие телеканалы и депутаты парламента страны.
Эрдоган примет участие в мероприятиях в формате онлайн, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телевидения.
Между тем один из депутатов правящей в Турции Партии справедливости и развития заявил, что президент примет участие в церемонии на атомной электростанции «Аккую» в четверг, сообщает ТАСС.
Между тем член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш заявил «Ленте.ру», что сообщения о том, что глава турецкого государства якобы перенес инфаркт, не соответствуют действительности. Он уточнил, что на самом деле Эрдоган заболел кишечным гриппом.
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции
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Состояние здоровья турецкого лидера Тайипа Эрдогана после перенесенной инфекции улучшается, он скоро сможет продолжить предвыборную кампанию, об этом сообщил на телеканале ТРТ глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра здравоохранения, в данный момент состояние здоровья президента оценивается, как очень хорошее, влияние инфекции на организм снизилось, передает ТАСС.
Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган крайне силен и полон энергии, готов в активному исполнению своих обязанностей, противоположная информация является фейком.
По информации канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подключится к церемонии на АЭС «Аккую» в 16.00 мск.
Ранее Эрдоган заявил, что по совету врачей в среду отменил все публичные выступления, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне турецкий президент прервал прямой телеэфир из-за признаков желудочного гриппа. «Благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
Глава Росатома заявил о планах запустить первый блок АЭС «Аккую» в следующем году
Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» планируется осуществить в следующем году, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
По словам академика, планируется вывести реактор на уровень мощности с минимальным контролем, чтобы выдавать электроэнергию уже в 2025 году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище.
Политолог Асафов: Россия и Турция на примере АЭС «Аккую» показали пример сотрудничества суверенных государств
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Россия и Турция, сотрудничая в сфере мирного атома, подают всему миру пример взаимодействия между суверенными государствами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Асафов. Накануне президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии доставки российского ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую».
«К атомной энергетике была масса вопросов с точки зрения «зеленой повестки». Но затем грянул энергетический кризис, рукотворно созданный США с целью получения доминирования на рынке углеводородов. В этой связи многим странам пришлось пересмотреть свои подходы в энергетической отрасли», – сказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
«Российские прорывные технологии в сфере мирного атома, основанные на большой, серьезной школе, делают нашу страну сверхконкурентоспособной на этом рынке. На сегодняшний день у нас нет каких-то сопоставимых по уровню и качеству технологий соперников», – отметил он.
«Поэтому у России появляются перспективы взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с другими государствами. Стоит также отметить, что атомная энергетика – это не разовое, а долгосрочное взаимодействие, на десятилетия вперед. Кроме того, развивая такие проекты, мы показываем, как могут и должны сотрудничать подлинно суверенные государства, основываясь на уважении интересов и взглядов друг друга», – считает политолог.
«Наши технологии – это технологии будущего. Они оценены ведущими мировыми специалистами в отрасли как самые экологичные. Поэтому проекты Росатома – уникальное экспортное предложение, востребованное в разных странах мира и являющееся драйвером российской экономики», – подчеркнул Асафов.
В четверг президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу.
Российский президент назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран. «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил он.
Президент Турции от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую». Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году.
Перед мероприятием прошли переговоры лидеров России и Турции.
Стало известно об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
BirGun: Эрдоган отменил запланированные на четверг интервью четырем телеканалам
Турецкий президент Таийп Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны, сообщает газета BirGun.
Президент Турции должен был 27 апреля дать интервью четырем телеканалам в прямом эфире, но интервью отменили, передает ТАСС со ссылкой на BirGun
Ранее сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.
Сообщения об инфаркте у Эрдогана опроверг Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента, передает РИА «Новости».
В правящей в стране Партии справедливости и развития заявили, что президент в четверг в онлайн-режиме поучаствует в церемонии на АЭС «Аккую».
Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки
Анкара считает небеспочвенными претензии Москвы к тому, как реализуется зерновая сделка, заявил газете «Хюрриет» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, вопрос исполнения зерновой сделки должен быть решен, договоренности должны быть продлены. Так, сделка продлена представителями России на 60 дней, в Москве хотят оправдания их ожиданий, передает ТАСС.
Также Чавушоглу отметил, что Турция продолжает переговоры с участниками сделки, на «повестке дня стоит вопрос посредничества турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения».
По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прекрасно понимает ситуацию и объясняет ее США и Британии.
«Обе страны являются ключевыми в банковских вопросах. С ними связано включение Российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT. В конце концов, обещанное России в рамках сделки так и не реализовано», – подчеркнул он.
Чавушоглу рассказал, что «нужно быть справедливыми» в отношении ожиданий России, а идея привлечения турецких банков к системе платежей за российское продовольствие, как отметил министр, исходит от генсека ООН.
Ранее сообщалось, что 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
Позже в военном ведомстве России добавили, что инцидент ставит под угрозу очередное продление зерновой сделки.
Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по Украине
Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине и зерновую сделку
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсуждали ситуацию на Украине, турецкий лидер заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».
Сообщается, что президент Эрдоган выразил благодарность президенту России Путину за его вклад в строительство атомной электростанции «Аккую», где в четверг состоится первая церемония завоза ядерного топлива.
Кроме того, по данным турецкий стороны, в ходе разговора «были оценены развитие событий» в ходе конфликта на Украине и «работа в контексте зернового соглашения», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее сообщали, что российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
Эрдоган подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания вышел к общественности, и подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую».
Эрдоган после болезни появился в прямом эфире, подключившись к церемонии на АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».
Он вместе с президентом России Владимиром Путиным принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на станцию по видеосвязи.
Ранее президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.
До этого Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана.
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