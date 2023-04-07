Лавров: Российская часть зерновой сделки вообще не выполняется

Российская часть зерновой сделки, предусмотренная специальным меморандумом между Россией и ООН, вообще не выполняется, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров сообщил, что «наши турецкие друзья» и инициатор всего этого пакета генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш адресуют соответствующие призывы к Западу, «но все тщетно». Финансовые и логистические препоны, вопросы страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются, констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Россия будет обсуждать с Турцией дальнейшие перспективы этой ситуации, передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Глава МИД отметил, что Россия «пошла на небольшое обострение», продлив зерновую сделку только на 60 дней. По его словам, Москва исходит из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, Россия будет думать, нужна ли эта сделка.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ожидает прогресса в реализации договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю, но пока часть сделки, касающаяся российского экспорта, «на 100% не работает».