Конференция Bank of America оказалась «пророссийской»

Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика

Авиаэксперт Гусаров: Задержанный в Брянской области украинский летчик врет

Ни один летчик не поднимется в воздух без понимания точного направления полета. Вполне возможно, что это не первый случай использования легкомоторных самолетов противником, просто раньше их не удавалось засечь. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее появилось видео допроса украинского пилота, рухнувшего в Брянской области.

«Вне всяких сомнений, украинский летчик врет. Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.

«Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.

«Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. Либо не было доступных беспилотников. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.

«Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – резюмирует Гусаров.

Ранее в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет.

Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было. По словам представителя ведомства, первыми летчика обнаружили жители Брянской области, которые и обратились в силовые структуры.

Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание Russia Today. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.

Напомним, в начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.

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