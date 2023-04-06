Политолог обозначила внешнеполитические задачи Всемирного фестиваля молодежи

Политолог Прокофьева: Фестиваль молодежи станет площадкой тиражирования российских внешнеполитических идей

Целью Всемирного фестиваля молодежи станет продвижение перехода к полицентричному миру и борьба с неоколониализмом в русле обновленной Концепции внешней политики России, сказала газете ВЗГЛЯД член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева. Ранее Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.

«Проведение Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года направлено сразу на решение нескольких внешнеполитических задач. Предыдущий фестиваль проходил в 2017 году в совсем другой геополитической обстановке под слоганом «Вместе со всей планетой» и был целенаправленно деполитизированным, даже несмотря на наличие крайней левой Всемирной федерации демократической молодежи в качестве главного партнера. Новое время требует новых подходов, и крайне важно не просто сделать из фестиваля красивую картинку и громкий инфоповод, а наполнить его мировоззренческими смыслами, отражающими российские ценности», – заявила Прокофьева.

По ее словам, одной из ключевых целей фестиваля должно стать продвижение повестки перехода к полицентричному миру, борьбы с неоколониализмом в русле обновленной Концепции внешней политики России.

«Основной акцент будет сделан на приглашении дружественных стран – того самого мирового большинства, которое продолжает поддерживать конструктивные отношения с нашей страной. Именно с молодежью этих государств можно и нужно активно работать и формировать у них образ России как страны возможностей – суверенной, технологичной, обращенной в будущее», – считает политолог.

Прокофьева считает, что фестиваль станет площадкой для тиражирования как российских внешнеполитических идей, так и наших стандартов и проектов в области молодежной политики и образования.

«По его итогам Россия имеет хороший шанс сформировать лояльное международное сообщество молодых экспертов, которое станет опорой в борьбе с попытками отмены нашей страны и русофобскими настроениями», – подчеркнула эксперт.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России в феврале-марте 2024 года.