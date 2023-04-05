В Кремле отреагировали на дело против Трампа

Песков о деле против Трампа: Мы не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США

Россия не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в Кремле не хотели бы давать комментарии по поводу ситуации вокруг экс-президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Напомним, адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.