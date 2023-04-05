Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе М-4 «Дон»

Временного поверенного в делах Франции обвинили в ложных заявлениях по Буче

Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России

Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван в МИД России, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче.

На сайте МИД сообщается, что в ведомстве указали французскому представителю на «категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений» в отношении российских военных.

В министерстве обратили внимание на то, что российская сторона много раз указывала на нестыковки в этой «пропагандистской инсценировке».

«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств так называемой резни в Буче – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов», – говорится в сообщении.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад воспользовался фейками о Буче.