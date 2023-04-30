Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников

Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 670 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

На Краснолиманском направлении потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении уничтожено свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

Ранее группировка ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника