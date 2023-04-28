Группировка «Восток» за сутки уничтожила более 50 украинских военных

Минобороны: ВС России на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили более 50 боевиков ВС Украины

Группировка ВС РФ «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника, сообщили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что на южно-донецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», а также вскрыта и артиллерийским огнем уничтожена разведгруппа, ликвидировано 16 боевиков. Кроме того, на запорожском направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 нанесен удар по опорному пункту противника в районе населенного пункта Малиновка, в результате ликвидированы более десяти боевиков.

В тот же день, по данным Минобороны РФ, ракетно-артиллерийским ударом РСЗО «Ураган», САУ «Малка» и «Гиацинт» уничтожены 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка. Также расчетом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека».

В ведомстве также сообщили, что на запорожском направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 нанесен удар по опорному пункту противника в районе населенного пункта Малиновка, ликвидированы более десяти боевиков.

Кроме того, расчетом ЗРК «Тор» сбит БПЛА «Фурия», а в районе населенного пункта Новоандреевка уничтожен бронеавтомобиль противника, добавили в Минобороны России.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал, что основной удар Вооруженных сил Украины будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.