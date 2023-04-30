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В США признали утрату поддержки ряда влиятельных стран
Washington Post: Ряд влиятельных стран не поддерживают США против России и Китая
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Разведка США отмечает, что ряд влиятельных государств, включая Бразилию, Египет, Индию и Пакистан, не настроен на поддержку Вашингтона в противостоянии с Москвой и Пекином, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.
Как отмечается в публикации, глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах. Издание уточняет, что соответствующие оценки американских разведслужб приводятся в секретных документах, которые попали в социальные сети вследствие утечки, передает ТАСС.
В материале подчеркивается, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой. Согласно оценкам американских разведывательных служб, влиятельные региональные державы стремятся остаться в стороне в свете соперничества между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Констатируется также, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада.
Как говорится в публикации, данные, полученные разведкой США, свидетельствуют о том, что государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Пекином. Она в служебной записке подчеркивала, что сотрудничество с Китаем является для Пакистана стратегическим. Согласно данным американской стороны, в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф консультировался с подчиненным по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Один из помощников Шарифа тогда в ходе обсуждения констатировал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с РФ по вопросам торговли и энергетики. Пакистан в итоге воздержался при голосовании по данной резолюции.
В статье констатируется, что Индия также, по всей видимости, избегает выбирать сторону между Вашингтоном и Москвой. По версии разведки США, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил готовность Нью-Дели поддерживать Москву на международных площадках. Довал также, как утверждается, отмечал, что Индия не будет отклоняться от принципиальной позиции, которой придерживалась в прошлом и не станет поддерживать указанную антироссийскую резолюцию в ГА ООН.
Согласно оценкам сотрудников аппарата директора Национальной разведки США, страны Центральной Азии стремятся воспользоваться соперничеством между США, Россией и Китаем. По их мнению, эти республики хотят работать с тем, кто предлагает самую скорую выгоду, а это сейчас Китай. В публикации отмечается, что ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран рассчитывают выступить в роли дипломатического моста между тремя соперниками.
В статье говорится, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разозлил страны НАТО, намекнув на то, что они затягивают конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву», а также выступив со своими предложениями по урегулированию. Издание также приводит версии разведки США, согласно которым Египет ранее намеревался поставлять ракеты в Россию, но позднее, видимо, уступил давлению США и отложил данную сделку.
ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы
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Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.
Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
МИД отреагировал на выдвинутые Киевом условия для запуска аммиакопровода в Одессу
Замглавы МИД Вершинин: В Москве отвергли выдвинутые Киевом условия по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
В Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
По его словам, в Москве аммиак всегда являлся частью выгодного для обеих сторон коммерческого проекта, выдвижение политических условий со стороны киевского режима недопустимо, передает РИА «Новости».
Также Вершинин напомнил, что с сентября 2023 года Киев доносит до Москвы некие политические требования, причем не напрямую, а через посредников.
«Они были разнообразные, мы их все отвергали, и сегодня отвергаем», – заключил он.
Напомним, запуск трубопровода Тольятти – Одесса для экспорта российских аммиачных удобрений не был осуществлен.
Умер актер и ведущий Сергей Колесников
Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
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Актер кино и театра, телеведущий Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Иван.
По его словам, это случилось в ночь на субботу. Время и место прощания еще не определены, передает ТАСС.
Сергей Колесников – актер театра и кино, заслуженный артист России.
Кроме ролей в кино и сериалах был известен как ведущий передачи «Фазенда» на «Первом канале» (вел выпуски с 2006-го по 2012 год).
Родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова) и был принят в труппу Московского Художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца в «Жизни Галилея» по Бертольту Брехту.
Дебютировал в кино в 1976 году в фильме «Только вдвоем», где ему сразу досталась главная роль.
В России прославился ролями в сериалах «Петербургские тайны», «Московская сага» и «Дальнобойщики». Кроме того актер сыграл в фильме «Крепкий орешек 5» (2013 год).
Также Колесников являлся актером дубляжа, в частности, его голосом в 1960-1980-х говорил Джеймс Бонд.
Пригожин сказал, до какого числа начнется контрнаступление ВСУ
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Вооруженные силы Украины готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время интервью журналисту Семену Пегову.
По его словам, армию Украины сдерживает сейчас плохая погода и, вероятно, внутренние проблемы, передает ТАСС.
«Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го (мая) наступление будет вот просто 100%», – заявил Пригожин.
Также Пригожин призвал не бояться, что «кто-то придет на танках в Москву», отметив, что у ВСУ нет таких планов.
«Сегодня идет война. И никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим отпор, либо страны под названием Российская Федерация, может оказаться, не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться», – отметил он.
По словам Пригожина, никто на Москву идти не собирается, бои будут идти за Артемовск. Основатель ЧВК напомнил, что все те, кто доходил до Москвы ранее, позже разворачивались.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
Захарова одним словом охарактеризовала действия Варшавы в школе при посольстве России
Спикер МИД Захарова назвала провокацией действия польских властей во время захвата школы при посольстве России
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Действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала, что официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство, все эти действия вызывающи и противоправны.
«Можно охарактеризовать одним словом – провокация», – подчеркнула дипломат.
Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ
Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе
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Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.
Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.
Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.
Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.
Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.
Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.
Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой
Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».
Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.
Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
Появились кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
Опубликованы кадры, на которых запечатлено столкновение между российским и украинским дронами над полем на территории ДНР.
«Воздушный бой» велся в небе на Авдеевском направлении, передает Telegram-канал РИА «Новости».
Видно, как приблизившийся украинский дрон начинает летать вокруг российского, то опускаясь ниже, то уходя в сторону. Но в результате тарана украинский дрон все-таки был сбит, а российский коптер продолжил работу.
Ранее были опубликованы кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».
По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.
Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.
Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.
В Сети сочли безумием слова главы ЕК о целях Украины
Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова «Украина сражается за всех нас»
Пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.
Комментаторы отмечают, что «это не наш конфликт», и указывают, что на самом деле Украина сражается не за Европу, а за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада», передает РИА «Новости».
«Хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», – написал один из пользователей.
«Боже, спаси нас от этого безумия», – поделился мнением еще один пользователь.
В заключение читатели предложили Урсуле фон дер Ляйен «вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться».
«Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку», – сделали вывод пользователи.
Ранее британские СМИ сообщили, что глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года.
Украинские беспилотники повредили четыре цистерны с топливом в Севастополе
Глава Севастополя Развожаев заявил, что украинские БПЛА повредили четыре цистерны с топливом
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В результате атаки украинских БПЛА в Севастополе повреждены четыре цистерны, остальные были изолированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящее время пожар фактически локализован, бедствие не влияет на ход снабжения города топливом, так как те самые резервы не использовались для поставок топлива на автозаправки.
Также Развожаев отметил, что на данный момент специалисты Роспотребнадзора начали замерять показатели предельно допустимой концентрации загрязнений в воздухе на территории микрорайона Казачья Бухта.
Кроме того, глава Севастополя отметил героическую работу пожарных, которые действовали слаженно и быстро, подавляя пожар четвертого ранга. Он также заметил, что работы по тушению еще не окончены, но главное, что никто не пострадал.
Как отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, все проведенные в микрорайоне замеры будут отражены на сайте Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Ранее губернатор Севастополя сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты из-за БПЛА, в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом.
Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне
Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
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Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.