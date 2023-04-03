В России не увидели готовности Украины отказаться от обстрелов ЗАЭС

Постпред Ульянов: Киев по-прежнему не готов поддержать инициативу Гросси по ЗАЭС

Власти Украины по-прежнему не готовы поддержать инициативу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по безопасности на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что от украинцев требуется гораздо меньше, чем от России: просто подтвердить, что они берут на себя политическое обязательство не стрелять по станции. По его словам, с этим у Киева возникают проблемы, передает ТАСС.

Также Ульянов указал, что с 20 ноября 2022 года обстрелы непосредственно территории станции со стороны ВСУ прекратились.

В конце марта Гросси посетил Запорожскую АЭС и в ближайшие дни планирует визит в Москву.