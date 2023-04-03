|
|
В Сети посмеялись над «бедными укронацистами» после слов Кулебы о России
Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу за жалобы на председательство России в СБ ООН
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который высказал мировому сообществу претензии из-за того, что России «позволили» занять кресло председателя Совета Безопасности ООН.
«О-о, бедные укронацисты», – передает РИА «Новости» комментарий одного из читателей.
Другой комментатор написал, что Украина все больше изолирует себя, притворяясь постоянно «невинной жертвой». По его мнению, всему миру известно, что «марионеточная война» против России, возглавляемая США и НАТО, была давно спланирована.
Третий комментатор написал, что он, как итальянец, очень рад председательству России в ООН. Он отметил, что итальянцы – свободные люди, которые, в отличие от украинцев, «могут думать и поддерживать, кого хотят».
В другом комментарии говорится, что Россию поддерживает подавляющее большинство стран мира. Автор комментария написал, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН является пощечиной международному сообществу.
Автор еще одного поста потребовал не втягивать международное сообщество в «свой бардак». «Вы доверились натовской чепухе, расплачивайтесь сами», – подвели итог в дискуссии.
В Кремле ранее сообщали, что председательство России в Совете Безопасности ООН в апреле будет насыщенным, страна будет реализовывать все свои права.
Глумившегося над певчей Лавры в Киеве увезли в больницу
УПЦ сообщила о госпитализации без признаков жизни одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой
Одного из противников канонической Украинской православной церкви, глумившегося над певчей хора Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой, сразу после «танцев» госпитализировали, признаков жизни он не подавал, сообщила Украинская православная церковь со ссылкой на очевидцев.
«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», – говорится в сообщении УПЦ в Telegram.
Напомним, в интернете было опубликовано видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что это поэтесса и бард Екатерина Ершова.
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
|
|
Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.
«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».
Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области
Рогов: Украинские войска скопили группировку для наступления в Запорожской области
|
|
Вооруженные силы Украины скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ располагают достаточным количеством боевиков и вооружений, чтобы «попереть» на запорожском участке фронта. «Мы ждем их в любой момент», – сказал он.
По словам Рогова, российская разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад, подчеркнул он, подталкивает украинского президента Владимира Зеленского к наступлению, требуя продемонстрировать эффективность западной военной помощи.
Причем, как отметил Рогов, Запад хочет получить быстрые результаты, ему нужны боевые действия с большим числом жертв.
Также Рогов рассказал, что в украинских СМИ появилась серия заказных статей о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнения к возможному наступлению. «С точки зрения пиара это подсветка Запорожского направления, чтобы там реализовать какую-то мерзость», – сказал он, отметив, что Киев проводит информационно-психологическую операцию, чтобы снизить моральный дух российских военнослужащих.
«Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жесткий отпор», – заверил Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом
Bild: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник утром прибыл в Киев с «неожиданным» визитом, сообщают немецкие СМИ.
По данным таблоида Bild, по прибытии на Украину «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса» Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем стала «экономически сильным партнером».
Сообщается, что в ходе визита на Украину он намерен обсудить восстановление страны, а также сотрудничество в энергетической сфере, передает РИА «Новости».
Хабек посещает Украину впервые с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
Ранее Хабек выступил против поставок Киеву истребителей.
В конце прошлого года он заверял, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для «победы над Россией на поле боя».
Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
|
|
Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.
Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.
По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.
Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger
Подполковник Кроуфорд: Демонстрация захваченного танка Challenger в Москве ударит по репутации Британии
|
|
Захват российскими военнослужащими поставленных вооруженным силам Украины британских танков Challenger 2 навредит репутации Великобритании, считает подполковник Стюарт Кроуфорд.
Кроуфорд в статье для Express призвал представить эффект «трофейного, неповрежденного Challenger 2, выставленного напоказ на Красной площади в Москве», передает радио Sputnik.
Подполковник британских вооруженных сил считает, что Россия будет стремиться захватить или уничтожить такие танки.
Он признает, что Challenger 2 не являются новой, передовой техникой. Эти танки, по его словам, представляют собой грозную машину, но с 1998 года, когда он поступил на вооружение, ему не хватало крупных обновлений, и его, вероятно, можно считать приближающимся к устареванию, пишет Кроуфорд.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль
Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.
Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.
Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».
По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».
«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.
Перед собором в Киево-Печерской лавре десятки верующих запели псалмы
|
|
Десятки верующих собрались на площади перед Крестовоздвиженским собором в Киево-Печерской лавре и уже несколько часов поют псалмы.
Прямая трансляция происходящего выложена на странице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook, Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
Собравшиеся, несмотря на дождь, не уходят от собора, в котором утром провел службу предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. Среди собравшихся немало людей с украинскими флагами, многие держат плакаты со словами поддержки монахов лавры, передает ТАСС.
Неподалеку собрались противники УПЦ, которые стоят с плакатами и выкрикивают речевки. Также к лавре приходят люди, заявляющие о принадлежности не к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а к различным культам. Им охотно дают слово представители украинских телеканалов.
В воскресенье сообщалось, что верующие с самого утра собираются в Киево-Печерской лавре канонической УПЦ на службу, которую возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
В центре Мелитополя взорвался автомобиль
В центре Мелитополя в Запорожской области взорван автомобиль
На улице Богдана Хмельницкого в центре Мелитополя в Запорожской области взорван автомобиль, сообщили в горадминистрации.
В Telegram-канале горадминистрации сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
Уточняется, что в результате взрыва один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.
Отметим, это не первый подобный случай в Мелитополе за последнее время. В середине марта в городе взорвался автомобиль, пострадали двое – мужчина и женщина. Позднее стало известно о кончине владельца авто.
В Сети раскритиковали слова Зеленского о судьбе Крыма
В Сети раскритиковали намерение Зеленского «вернуть» Крым
Президента Украины Владимира Зеленского осудили пользователи Twitter (заблокирован в России) за слова о том, что Крым снова «станет свободным и безопасным», а Киев «вернет все свои территории».
«Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».
Другие пользователи призвали Зеленского к переговорам и подчеркнули, что Запад использует Киев.
«Это только ваши мечты», – указали в комментариях украинскому президенту.
«Военно-промышленный комплекс США эксплуатирует вашу страну. Установите мир как разумный лидер», – посоветовали Зеленскому.
Некоторые комментаторы выразили недовольство, так как им «надоело платить» за этот конфликт.
«Вы не победите Россию. Не сможете. У вас есть время, пока Байден не уйдет и деньги из США не прекратятся», – написал еще один пользователь.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД дал «нравственную квалификацию» убийству военкора Татарского
Захарова указала на отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского
|
|
Недавно Запад требовал безопасности для журналистов, но ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не отреагировали на убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Правоохранительные органы еще дадут юридическую квалификацию произошедшему. Мы же дадим нравственную», – приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что российские журналисты находятся под угрозой «расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей», журналистов «подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ».
Как подчеркнули в МИДе, международные структуры, которые обязаны реагировать на подобные ситуации, закрывают глаза на происходящее. По мнению Захаровой, позицию этих структур следует считать «соглашательством, если не соучастием». Международные организации и зарубежные профессиональные сообщества не стали расследовать ни один из случаев насильственной гибели российского журналиста, «которые оценивались киевским режимом и его головорезами как «успех», указала она. Более того, международные организации и зарубежные профессиональные сообщества даже «не проявили элементарного человеческого сочувствия».
В МИДе напомнили, как недавно представители Запада, выступая против экстремизма и терроризма, прошлись «единым фронтом по Парижу в защиту журналистов». Однако сейчас реакции нет ни со стороны Белого дома, ни на Даунинг-стрит, ни в Елисейском дворце. Такое отсутствие реакции, «учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», заявила Захарова, указав, что в Киеве «получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего».
По словам Захаровой, российские военкоры демонстрируют миру, какова реальная ситуация на Украине, они защищают «истину, над которой мировой мейнстрим уже надругался». Работа Татарского «вызывала ненависть у киевского режима», заявила Захарова. «Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – заявили в МИДе.
Напомним, в кафе «Стрит-бар» в Петербурге произошел взрыв. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского. Восемь пострадавших находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, состояние шести оценивается как тяжелое
Генерал ВСУ признал неспособность НАТО обеспечить Украину боеприпасами
Украинский генерал Кривонос сообщил о неспособности стран НАТО производить необходимое ВСУ количество боеприпасов
Даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество боеприпасов, заявил экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос.
Кривонос сказал, что ВСУ тратят «тысячи снарядов в день». По его словам, сейчас члены НАТО не могут «производить такое количество артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.
Хмельницкая епархия УПЦ назвала время возможного захвата кафедрального собора
Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
По сообщению СПЖ, сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий, якобы захват планируется в 17.00-18.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».
Другие подробности не приводятся.
Ранее в воскресенье мужчина, переодетый в военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытался сорвать проведение богослужения в храме в Хмельницком, но прихожане быстро обезвредили провокатора.