Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу за жалобы на председательство России в СБ ООН

Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который высказал мировому сообществу претензии из-за того, что России «позволили» занять кресло председателя Совета Безопасности ООН.

«О-о, бедные укронацисты», – передает РИА «Новости» комментарий одного из читателей.

Другой комментатор написал, что Украина все больше изолирует себя, притворяясь постоянно «невинной жертвой». По его мнению, всему миру известно, что «марионеточная война» против России, возглавляемая США и НАТО, была давно спланирована.

Третий комментатор написал, что он, как итальянец, очень рад председательству России в ООН. Он отметил, что итальянцы – свободные люди, которые, в отличие от украинцев, «могут думать и поддерживать, кого хотят».

В другом комментарии говорится, что Россию поддерживает подавляющее большинство стран мира. Автор комментария написал, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН является пощечиной международному сообществу.

Автор еще одного поста потребовал не втягивать международное сообщество в «свой бардак». «Вы доверились натовской чепухе, расплачивайтесь сами», – подвели итог в дискуссии.

В Кремле ранее сообщали, что председательство России в Совете Безопасности ООН в апреле будет насыщенным, страна будет реализовывать все свои права.