Мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной открыли в Мелитополе

Мурал и мемориальная доска в честь Дарьи Дугиной появились на стене здания университета в Мелитополе

Мурал и мемориальную доску с портретом погибшей в результате теракта политолога Дарьи Дугиной открыли на одном из зданий университета в Мелитополе на улице, которую официально переименовали в ее честь.

В церемонии открытия участвовали глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев, а также ректор Мелитопольского госуниверситета Андрей Чуйков.

Автором проекта мурала стал российский художник Алексей Гинтовт, рядом с портретом Дарьи Дугиной на золоченом фоне выполнена стилизованная надпись «Даша – душа наша», передает РИА «Новости».

По словам художника, в будущем появится больше институтов и университетов, городов, проспектов и улиц имени Дугиной.

Дугину убили в августе 2022 года, ее машину подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Московской области. По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительницей является украинская гражданка Наталья Вовк. Она покинула Россию через Эстонию, затем перебралась в Австрию.

ФСБ сообщала, что сообщником Вовк был другой украинский гражданин Богдан Цыганенко 1978 года рождения. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до убийства журналистки.