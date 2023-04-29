Пентагон: Армия США приостановила не критичные полеты авиации после крушения четырех вертолетов

Армия США приостанавливает полеты не задействованной в критически важных операциях авиации до завершения необходимой подготовки всех членов летных составов после крушения четырех вертолетов за несколько недель, говорится в заявлении начальника штаба Сухопутных войск США генерала Джеймса Макконвилла.

В документе подчеркивается, что генерал Макконвилл отдал приказ о прекращении полетов после двух крушений вертолетов, унесших жизни 12 военнослужащих. В соответствии с приказом, все члены летных экипажей, за исключением тех, кто участвует в критически важных заданиях, отстранены от полетов до завершения необходимой подготовки, передает ТАСС.

По словам генерала, во время приостановки полетов летный состав сосредоточится на безопасности и протоколах подготовки, чтобы убедиться в обладании необходимыми знаниями для безопасного выполнения поставленных задач. Кроме того, отмечается в документе, Сухопутные войска изучат процесс управления рисками, программу подготовки летного состава и обслуживания авиационной техники.

Летные экипажи Армии США обязали приостановить полеты на 24 часа в период с 1 по 5 мая. За это время они должны пройти необходимую подготовку. Они возобновят полеты, после принятие мер по устранению проблем, выявленных в ходе подготовки.

Напомним, 20 апреля стало известно, что США прекратили полеты беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с БПЛА Reaper.