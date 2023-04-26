Путин поручил доложить о помощи потерявшим жилье при пожаре в Свердловском регионе

Путин поручил главе Свердловской области доложить о помощи потерявшим жилье при пожаре

Российский лидер Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложить 2 мая о принятых мерах помощи тем, кто лишился жилья из-за пожара в поселке Сосьва, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин поручил Куйвашеву оказать всю необходимую помощь потерявшим жилье людям, о чем глава Свердловской области должен будет доложить на совещании с членами правительства 2 мая, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что в данный момент Путин получает доклады по пожарам и принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня по линии МЧС и от министра Александра Куренкова.

Между тем стало известно, что один человек пропал без вести при пожаре в поселке Сосьва, еще один человек погиб.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в поселке Сосьва в Свердловской области могло стать сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

В МЧС сообщили, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось спасти более 1,2 тыс. жилых домов. До этого в ведомстве сообщили, что в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области погиб один человек, огнем повреждены 92 строения.

