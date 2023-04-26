Названа предварительная причина пожара в поселке Сосьва в Свердловской области

ГУ МВД: Сжигание опилок с нарушениями могло стать причиной пожара в поселке Сосьва

Причиной пожара в поселке Сосьва в Свердловской области могло стать сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности, из-за порыва ветра огонь распространился на жилые дома и вагоны с пиломатериалами, сообщили в экстренных службах.

В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что одна из версий пожара в Сосьве – возгорание из-за тлевшего опила на территории лесоперерабатывающего предприятия в Сосьве. По словам главы пресс-службы ведомства, огонь распространился на жилые дома из-за резкого порыва ветра, кроме того, пожар также случился на железнодорожной станции, где были вагоны с пиломатериалами, передает ТАСС.

Ранее по факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области были возбуждены два дела.

В настоящее время пожары в Сосьве, Таежном, Висиме, Неустроеве и Прогресс локализованы, в Карпинске – потушены. В Сосьве погиб мужчина 1961 года рождения.

Ранее в МЧС сообщили, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось спасти более 1,2 тыс. жилых домов. До этого в ведомстве сообщили, что в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области погиб один человек, огнем повреждены 92 строения.