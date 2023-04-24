Лавров дал совет западному меньшинству

Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.

Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».

Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.

Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.

Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелигитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.

Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.