Матвиенко поддержала принудительную передачу лицензий России на зарубежные фармпрепараты

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вполне оправдано принудительно передавать России лицензии на производство зарубежных препаратов, если фармкомпании уходят с рынка.

По словам Матвиенко, когда дело касается лекарств и здоровья людей, то ввод санкций – это цинизм. В этом случае необходимо делать все необходимое, чтобы сохранить здоровье людей, передает РИА «Новости».

Если зарубежные фармкопании уходят с рынка России, то «принудительная передача лицензии оправдана». Политик отметила, что Россия ничего не делала для ухода компаний с рынка РФ, они делают это сами и под давлением.

Матвиенко заявила о «полном моральном праве поступать так, как необходимо», если зарубежные производители лекарств уходят, оставляя больных без препаратов.

Ранее спикер Совфеда заявила, что фильмы и софт могут попадать под параллельный импорт.