Сирия потребовала от США компенсации за незаконный вывоз нефти

МИД Сирии потребовал компенсации за экономический урон в результате незаконного вывоза нефти Соединенными Штатами

Сирия требует компенсации за экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны, заявил сирийский МИД.

Дамаск выступил с осуждением «действий оккупационных сил США», которые занимаются «разграблением природных богатств» Сирии. Подчеркивается, что действия американских сил нарушают международное гуманитарное право. Как заявили в МИДе, действия США «ведут к обнищанию и страданию» сирийского народа. Кроме того, от США потребовали перестать оказывать «поддержку террористическим и сепаратистским формированиям». МИД заявил, что Вашингтону нужно «вывести войска с сирийской территории».

Сирия заявила, что за апрель в Ирак и Турцию вывезено несколько крупных партий сирийской нефти. По данным МИДа, на конец 2022 года потери Сирии в нефтегазовом секторе достигли 107,1 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Напомним, российская разведка в феврале заявила, что США расхищают природные ресурсы Сирии, активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до 3 млн баррелей.