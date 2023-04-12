Совфед одобрил закон об электронных повестках

Совет Федерации одобрил закон о Едином реестре воинского учета и электронных повестках

Совет Федерации в среду одобрил закон, предусматривающий создание Единого реестра воинского учета и разрешающий оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток.

Закон поддержали 163 сенатора, один проголосовал против, передает ТАСС.

Повестки, согласно новому закону, будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Врученной повестка будет считаться с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах» или на другом «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной спустя семь дней с даты ее размещения в реестре повесток.

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Для тех, кто не явится в военкомат по повестке, вводятся ограничения.

В Кремле подчеркивали, что закон об электронных повестках призван сделать учет эффективным и удобным, а также исправить бардак в военкоматах. При этом в Кремле повторили, что в России «нет никакой второй волны» мобилизации.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов.