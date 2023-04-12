В Кремле назвали цель закона об электронных повестках

Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

Закон об электронных повестках призван сделать учет эффективным и удобным, а также исправить бардак в военкоматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в начале спецоперации стало понятно, что местами в военкоматах много бардака. Новый закон должен исправить это, сделать процесс удобным и эффективным, передает ТАСС.

При этом скорость принятия законопроекта обусловлена его важностью. Госдума воспринимает такие проекты, как первоочередные документы.

Песков подтвердил, что глава государства обладает информацией о сути законопроекта. Президент рассмотрит документ, как только он поступит на подпись.

Напомним, Госдума приняла закон о создании Единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.

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