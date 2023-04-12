В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 14:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле назвали цель закона об электронных повестках
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
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Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку
Россиянин Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы
Гражданин России Денис Дубников, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег, приговорен американским судом к уже отбытому сроку ограничения свободы, свидетельствуют документы окружного суда Орегона.
Также Дубников должен выплатить штраф в 10 тыс. долларов, передает ТАСС.
Он пошел на сделку со следствием и признал вину по одному пункту обвинения, передает РИА «Новости».
Дубникову было предписано отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и предоставлять по запросу властей США образцы ДНК.
Напомним, в августе Нидерланды экстрадировали Дубникова в США. Его обвинили в отмывании денег в интересах киберпреступников. В США он был освобожден из-под стражи до вынесения приговора.
Названы ограничения для неявившихся в военкомат по повестке
Реестр воинского учета будет содержать данные об ограничениях для не явившихся по повестке
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Единый реестр сведений о военнообязанных будет содержать данные об ограничениях, которые могут быть введены в отношении граждан, не явившихся в военный комиссариат по повестке.
В реестре будет отображаться информация о мерах, «направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В число ограничений входят запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, прав на транспорт и недвижимость, а также выдачу кредитов, передает ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.
Ограничения в возможности брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства будут прописаны в законах «О потребительском кредите (займе)», «О государственной регистрации недвижимости» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».
Кроме того, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.
Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Рябков выдвинул неожиданную версию об утечке данных в США
Рябков: Утечка данных в США может быть намеренным вбросом, чтобы ввести Россию в заблуждение
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Утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение, считает замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отметил, что у России нет позиции по вопросу утечки данных в США. По его словам, «кому-то, наверное, интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы». Замглавы российского внешнеполитического ведомства предположил, что эти данные могут оказаться фейком и целенаправленным вбросом, передает ТАСС.
Замглавы МИД допустил, что такие приемы возможны, поскольку США являются стороной конфликта и ведут гибридную войну против России. Утечка документов, считает он, могла произойти, чтобы ввести Россию в заблуждение.
«Ничего не утверждаю, просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», – добавил Рябков.
Ранее эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».
В США выразили опасения из-за возможной отправки американских военных на Украину
Responsible Statecraft: Отправка американских военных на Украину может спровоцировать эскалацию
Соединенные Штаты идут на огромный риск, если решатся отправить американских военных на Украину, выразил мнение обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.
По его словам, согласно информации из недавней утечки документов Пентагона, подготовку бойцов проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО, передает РИА «Новости».
Также публицист подчеркнул, что конгресс и общественность даже не проинформировали о том факте, что военные США и НАТО якобы находятся на территории Украины.
«Их присутствие, очевидно, создает риск, что они могут быть убиты или схвачены в плен», – резюмировал Ливен, отметив, что это может спровоцировать «опасный цикл эскалации» ситуации.
Ранее было названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине.
Российский военный рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне СВО
Боец российских штурмовых формирований рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военный рассказал, что прямые танковые столкновения сейчас маловероятны. По его словам, связано это с развитием технологий, теперь огромную роль играют беспилотные летательные аппараты, лазерное наведение, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».
Боец отметил, что вести прямой танковый бой глупо, сейчас в основном сражения ведутся из укрытий, либо накатом.
Он добавил также, что преимущества поставленных Украине западных танков сильно разрекламированы. Так, танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий, сказал военнослужащий, отметив, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о создании групп борьбы с западными танками.
Газета ВЗГЛЯД писала, как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы.
Клинцевич: Уклонистов от военной службы привлекут к ответственности как алиментщиков
Экс-сенатор Клинцевич: Цифровизация воинского учета развеет миф о том, что «служат только дураки»
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В России давно назрела необходимость цифровизации базы воинского учета. Это поможет призывникам отстаивать свои права, а военкоматам не ошибаться при рассылке повесток, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Франц Клинцевич. Ранее Госдума в третьем – окончательном – чтении приняла закон о совершенствовании воинского учета. Им также вводятся ограничения для людей, уклоняющихся от призыва.
«Создание единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета. Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – считает Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.
«Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.
«В целом эти изменения давно напрашивались. Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг. Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки», – добавил Клинцевич.
Во вторник Госдума приняла закон о создании единого реестра военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде – через портал «Госуслуги» или МФЦ, сообщает «Дума ТВ». Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». При этом не ставятся жесткие сроки, когда человек должен прийти в военкомат. Главное, чтоб он это сделал в ходе призывной кампании.
Теперь многие операции можно будет проводить дистанционно – постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. При этом медкомиссия и профотбор будут проходить очно. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила касаются не только срочников, но и всех военнообязанных, находящихся в запасе. На мобилизованных новые нормы не распространяются.
Также руководители госорганов и организаций должны будут оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Стоит также отметить, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги» в течение пяти дней, сообщает РИА «Новости».
Стало известно о желании Зеленского ударить дронами по Ростовской области
NBC: Зеленский предлагал ударить по российским силам в Ростовской области
Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области, пишут американские СМИ, ссылаясь на утечку секретных документов Пентагона.
По данным телеканала NBC, который ссылается на один из попавших в Сеть документов американской разведки, соответствующее предложение было озвучено Зеленским 28 февраля, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что Зеленский жаловался на отсутствие у Украины ракет большой дальности.
Британские СМИ ранее сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Политолог: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
Политолог Лукьянов: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
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Заявления об отправке в Польшу американских военных вызваны планами США переустроить Европу. Вашингтон умышленно делает ставку именно на государства восточной части континента. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат.
«Сегодня мы наблюдаем острую фазу самой настоящей холодной войны, которая, судя по всему, не планирует ослабевать. Польша – это страна, которая и по своему психологическому настрою, и по географическому положению является примыкающей к зоне острого конфликта. По сути – это прифронтовая зона», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России. Это связано с их пониманием собственной безопасности, а также желанием играть серьезную роль и быть значимыми. Кроме того, чем больше в Польше будет американских военных, баз и техники, тем, с их точки зрения, выше шансы, что США их не бросят в случае эскалации», – отметил он.
«Вместе с тем, оценивая заявления польского премьера Матеуша Моравецкого, необходимо учитывать, что обещания ему дала вице-президент США Камала Харрис – не самый видный стратегический игрок в американской администрации. Кроме того, ее слова пока не являются официальной позицией США», – добавил собеседник.
«Однако, я допускаю, что Штаты все же пойдут по сценарию, озвученному Моравецким. Большую роль в принятии такого решения сыграют последние события на европейском континенте. В частности, свою роль сыграют заявления президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Европа не видит необходимости во всем следовать американской стратегической линии», – полагает политолог.
«В отличие от стран Западной Европы, в Восточной, наоборот, видят полную необходимость следовать в фарватере США. Поэтому для американцев укрепление отношений с этими странами и расширение своего военного присутствия на их территории становится важно с точки зрения закрепления влияния на континенте», – отметил Лукьянов.
«Сегодня, по сути, речь идет о желании Шатов провести стратегическое переустройство Европы. В реализации этого плана очень многое будет зависеть от ситуации на Украине, однако сами по себе позиции Польши и США вряд ли как-то изменятся в зависимости от исхода украинского конфликта», – добавил он.
«Что касается России, наша основная задача сегодня – добиться успеха в кампании на Украине, а также осложнить для НАТО и США процесс стратегического переустройства Европы. Второе направление нашей деятельности может наметиться, в случае если ситуация с размещением американских военных в Польше получит свое продолжение», – заключил Лукьянов.
Ранее стало известно, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий со ссылкой на обещание вице-президента США Камалы Харрис. После встречи с Харрис премьер сказал, что они говорили о присутствии американских войск в Польше. По его словам, вице-президент заявила «об усилении постоянного присутствия» сил США. Моравецкий с радостью отметил, что Харрис сообщила не только о «дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения».
Премьер-министр Польши также подчеркнул, что страна создает условия для переброски сил США из других европейских стран. По его словам, это можно осуществить «быстро». Как указал премьер, в Европе находится свыше 100 тыс. «готовых к бою солдат» США, более 10 тыс. из них – в Польше. «Но главное сегодня – это техника».
Напомним, польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor. Варшава также выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS.
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Северный флот начал учения в Баренцевом море по поиску подлодки «противника»
Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море начали поиск подлодки «противника»
Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) вышла на учения, в ходе которых выполнит задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения.
Отмечается, что в учениях участвует корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ, в составе которой действуют малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест».
Противоминное обеспечение выхода кораблей в Баренцево море обеспечивали два базовых тральщика – «Ядрин» и «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил СФ, передает ТАСС.
Во время нескольких дней учений экипажи малых противолодочных кораблей выполнят задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля. Им будут противодействовать экипажи подводных лодок СФ, также моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее корабли СФ провели учебно-боевые стрельбы в арктических районах вблизи трассы Севморпути.
Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
В РПЦ отреагировали на «незнание» США о гонениях на церковь на Украине
В РПЦ назвали «фантастически избирательным» незнание США о гонениях на церковь на Украине
Неведение представителей Госдепартамента Соединенных Штатов о захвате храмов на Украине просто «фантастически избирательно», выразил мнение глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале он отметил, что заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател проявил «фантастически избирательную неосведомленность» с учетом того, с какой скоростью и всеохватностью распространяется информация.
«Нужно сильно постараться, чтобы не быть в курсе происходящего. Но вот представителям Госдепа это каким-то волшебным образом удается, хоть мастер-класс у них бери», – заметил Легойда.
Также глава Синодального отдела с недоверием отнесся к заявлению, что американские чиновники не в курсе о ежедневных силовых захватах храмов, насилия по отношению к прихожанам и представителям духовенства, а также «попраний всех законов, обысков и обвинений клириков по абсолютно надуманным предлогам».
«То, что все идет к фактическому запрету Украинской православной церкви, нам, наверное, пригрезилось. Госдеп вкупе с международными организациями про это не в курсе», – сыронизировал Легойда.
Ранее представитель МИД Мария Захарова не сдержала своего «восхищения» выдержке представителя Госдепартамента США, отметив, что нужно уметь «месяцами сохранять свежесть удивления: «Захват лавры? Где? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод? Не слышали».
Накануне сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины пытались захватить два храма УПЦ в Переяславе и храм в Каменце-Подольском.
В Госдуме одобрили запрет на продажу всех видов вейпов
В ходе первого чтения в Госдуме приняли проект закона, запрещающий продажу вейпов, включая безникотиновые, несовершеннолетним покупателям.
Инициатива предлагает полный запрет продаж жидкостей для вейпов, включая безникотиновые, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, передает ТАСС.
Создание списка таких добавок документ закрепляет за правительством России.
Также проект распространяет действующие ограничения по продаже и рекламе табачной продукции на все устройства потребления никотиносодержащей продукции. Под ними подразумеваются электронные или иные приборы для получения никотиносодержащего и безникотинового «аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем», включая электронные системы доставки никотина и устройства нагревания табака, их составные части и элементы.
Таким образом, законопроект распространяет все действующие ограничения по табачной и никотиносодержащей продукции для несовершеннолетних на все виды вейпов.
Напомним, в проекте закона также предусмотрен штраф за продажу табачной продукции и вейпов несовершеннолетним в 500 тыс. рублей.
Сербия опровергла сообщения о продаже оружия России или Украине
Вучевич: Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни России, ни Украине
Власти Сербии не продавали и не намерены продавать оружие ни России, ни Украине, заявил министр обороны республики Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что эта ложь опровергалась Сербией уже более десяти раз, и выразил готовность сделать это вновь, передает ТАСС.
Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, заверил он. Кроме того, оружие из Сербии не будет поставляться государствам вблизи зоны этого конфликта, добавил министр.
В конце марта Сербия сообщила, что отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Премьер-министр республики Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
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