Так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех, заявил источник в Москве.

По его словам, на Украине и Западе очень долго и много говорят о контрнаступлении ВСУ, это уже напоминает пьесу Георгия Николаева «Звездный час по местному времени», где главный герой решил стать знаменитым и объявил об отъезде из деревни, в то время как односельчане принялись собирать его в дорогу, по ходу прибирая к рукам его имущество, передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи, хоть Киев и знает, что коллективный Запад никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой.

«В любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех», – подытожил источник.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. При этом он заверил, что Киев не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, так как они осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов».