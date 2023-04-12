В России создали комплекс «Робоснайпер»

|
12 апреля, среда | Последнее обновление — 11:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Разделы
Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
Подробности...
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
Подробности...
В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма.
Подробности...
Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В России создали комплекс «Робоснайпер»
Для российской армии создали снайперский комплекс «Робоснайпер»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», который в скором времени могут получить ВС России, сообщил информированный источник.
Согласно его данным, конструкторское бюро интегрированных систем совместно с «Лобаев Роботикс» завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса «Робоснайпер», передает РИА «Новости».
Источник заверил, что в ближайшее время система может отправиться на опытную эксплуатацию в боевые подразделения.
При этом в данный момент неизвестны тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки, однако отмечается, что «Робоснайпер» стал продуктом развития проекта «Антимайдан-Рубеж».
Ранее российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу.
Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
Российский танк выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Блогеры опубликовали впечатляющие кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Появившееся видео было снято от первого лица членом экипажа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Башня танка загорелась после мощного удара снаряда, тем не менее он смог остаться на ходу. Блогеры сообщают, что в итоге он благополучно вернулся на базу, выполнив боевую задачу.
Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б. Модификацию начали производить в 2011 году на «Уралвагонзаводе». По части параметров модель была доведена до уровня Т-90А.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
|
|
Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область
Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.
В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных.
Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
|
|
В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала необходимое число подписей
Авторы петиции к Зеленскому призвали демобилизовать отслуживших 18 месяцев солдат ВСУ
|
|
Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.
Авторы обращения пишут, что украинские военные находятся на фронте больше года, и назрела необходимость урегулировать сроки службы. Также отмечается, что закон о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше, уже зарегистрирован в парламенте, передает РБК.
В обращении отмечается, что в украинскую армию после начала СВО пошли служить добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток. Они теперь не могут положиться на государство, так как не имеют юридически прописанных прав и сроков службы.
На сайте Зеленского зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, но они не набрали нужное количество голосов для рассмотрения.
Ранее Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине, якобы необходимую для контрнаступления.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
Эксперт: Контрнаступление ВСУ обойдется без полноценного прикрытия ПВО
Эксперт Кнутов: Украинская система ПВО способна прикрыть лишь отдельные объекты
|
|
У Украины серьезные проблемы с комплексами С-300. Помимо того, что ВСУ действительно не хватает снарядов, у самих боеприпасов истек срок годности, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее западные СМИ со ссылкой на утечки данных из Пентагона сообщили о нехватке у Украины снарядов к комплексам ПВО.
«Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Что касается непосредственно С-300, то раздобыть боеприпасы для них Украина может только на Кипре, в Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий», – добавил он.
В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность немодернизированных комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил.
Кроме того, Хатылев отметил, что с комплексами С-300, которые Россия продавала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет. Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети, сообщила, что Россия может добиться превосходства в украинском небе ввиду того, что у украинских военных заканчиваются ракеты для комплексов С-300. Это, по мнению автора статьи, станет препятствием для анонсированного ранее контрнаступления ВСУ.
Как пишет RT, полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ), заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Однако он подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Украине срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление помощи.
В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Украины оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока. Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода информации и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина начала создавать противотанковые минные поля в областях, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщили в Минобороны Украины.
Так, по словам Наева, за минувшую неделю было обустроено несколько десятков минных полей, на которых использовали более 6 тыс. противотанковых мин, передает «Радио Sputnik».
Он уточнил, что минируются дороги, лесополосы, мосты, и линии электропередач, работы ведутся беспрерывно.
Ранее сообщалось, что украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км.
Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
|
|
Российские военные на Донецком направлении уничтожили более 290 украинских военнослужащих, всего за сутки ВСУ потеряли более 530 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России на Купянском направлении нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области, здесь противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Также сообщается, что возле Старицы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено более 120 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Также в Новолюбовке Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.
В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Здесь противник потерял 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».
Сообщается, что на Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего ВС России в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, а ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное ДНР.
Ранее летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область.
Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск (украинское название – Бахмут).
«Ребята уверенно идут вперед», – приводит ТАСС заявление Пушилина, который комментировал освобождение Артемовска в эфире канала «Соловьев Live».
Кроме того, он отметил, что российские силы сумели существенно улучшить позиции на Марьинском и Орловском направлениях. «Все динамично. Шиноремонтный завод – не такое большое предприятие, но опорник противника был выстроен серьезный, он доставил много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже под нашим контролем», – отметил Пушилин.
Говоря о Горловском направлении, он отметил, что «ребята тоже существенно улучшили позиции».
Глава региона заключил: «Ценой больших усилий продвигаемся вперед».
Накануне стало известно, что Пушилин посетил Артемовск.
Политолог оценил составленный ChatGPT мирный план по Украине
Политолог Баширов: ChatGPT доказал, что только у России есть конкретные предложения по миру на Украине
|
|
В составленном ChatGPT проекте мирного плана мы видим все те же требования к процессу урегулирования украинского конфликта, которые уже озвучивала Россия. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Марат Баширов. Ранее чат-бот ChatGPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом.
«Если внимательно посмотреть на содержательную часть предложенного чат-ботом проекта, то становится очевидным, что документ сгенерирован на основе имеющейся в открытых данных информации. В тексте содержатся тезисы, озвученные еще в ходе переговоров в Турции. Они же во многом нашли отражение в китайском мирном плане», – сказал политолог Марат Баширов.
«По сути, искусственный интеллект изучил все имеющиеся данные, а затем обобщил их. И не удивительно, что там представлены преимущественно пророссийские тезисы – со стороны США и Европы звучат лишь заявления о недопустимости победы России. Но это не может быть пунктом какого-либо соглашения», – акцентировал собеседник.
«Примечательно, что отчасти мирный план нейросети включает в себя положения Минских соглашений. Однако несмотря на то что последние были написаны четко, понятно и детально, Украина под давлением США просто не стала их выполнять», – полагает эксперт.
«То есть сам по себе предложенный план чат-бота не имеет в себе никакой уникальности, он не персонифицирован, а его фрагменты можно найти в других проектах соглашений. В связи с этим под документом чат-бота можно ставить любую подпись – Олафа Шольца или любого другого европейского политика, ответственности за это все равно никто нести не будет», – иронично заключил Баширов.
Ранее чат-бот Chat GPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. Возможности искусственного интеллекта в дипломатии проверило немецкое издание Berliner Zeitung.
Представители газеты поручили боту составить письма лидерам конфликтующих сторон с призывом к миру от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. В сообщении для главы РФ говорится, что Германия «признает законные интересы Москвы в сфере безопасности». Отмечается, что переговоры могут «открыть дверь» для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.
В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.
При этом ответственность за послевоенное восстановление регионов возлагается на обе стороны. Наблюдать за соблюдением положений документа, по мнению искусственного интеллекта, должны ООН, ОБСЕ и ЕС. Напомним, свое видение мирного урегулирования украинского кризиса ранее опубликовало Министерство иностранных дел Китая. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных
|
|
Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 военных, всего за сутки ВСУ потеряли более 420 бойцов, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. Ликвидированы до 55 военных, боевая бронемашина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе.
Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 бойцов, танк, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны.
«За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, бронtмашина, самоходная артустановка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 военных, три бронемашины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».
Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районахпунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Также было перехвачено десять снярдов РСЗО HIMARS и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.
Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников
|
|
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки и Кисловки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, три танка, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами штурмовой авиации и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки потери противника на этом направлении составили более 90 военнослужащих, три бронемашины, пикап и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Донецком направлении основные усилия были сосредоточены в районе Артемовска. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части города и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Подразделения ракетных войск Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За минувшие сутки в районе Артемовска совершенно 11 вылетов самолетов, а ракетными войсками выполнено 48 огневых задач. Потери противника за прошедшие сутки составили более 450 военнослужащих и наемников, три танка, три машины пехоты, шесть бронемашин, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Новомихайловки и Угледара ДНР. За последние сутки на этих направлениях ликвидированы порядка 30 военнослужащих, пикап, гаубица МСТА-Б, а также самоходная артустановка «Акация».
На Херсонском направлении уничтожены около 10 военнослужащих, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 74-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах. Около Миролюбовки Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского ЗРК С-300. Под Очеретино ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. У Дылеевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены четыре снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Также уничтожены девять украинских беспилотников в районах пунктов Веселое, Марьинка, Еленовка ДНР, Новая Маячка, Маринское, Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
|
|