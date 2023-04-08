Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу

Взгляд
8 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 07:30  |  vz.ru
Разделы

Байден предал Аляску из-за России

Байден нарушил свое обещание не трогать нефть на Аляске REUTERS
США начинают добывать нефть на Аляске. Они уже привезли туда технику и людей. Это яркий пример того, как американский президент не выполняет предвыборные обещания. Американские экологи просто в шоке от предательства своего избранника. Почему Байден – ярый сторонник «зеленой повестки» – перешел на сторону нефти? И какую роль в этом играет Россия и Евросоюз? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
Перейти в раздел…

Французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста

Марин Ле Пен становится главной соперницей Макрона MAO/Global Look Press
Если бы выборы президента Франции проходили прямо сейчас, действующий хозяин Елисейского дворца лишился бы своего места. По крайней мере, именно такие результаты показывают свежие социологические опросы. А в лидеры рейтингов выбилась политик, которую много раз упрекали в пророссийских настроениях – Марин Ле Пен. Как же такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Перейти в раздел…

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
    Российские штурмовые отряды вытеснили ВСУ к вокзалу Артемовска Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт Грузия напомнила американцам о пролитой за них крови YouTube заблокировал канал юмориста Андрея Бочарова
    В Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену и терроризм Пилота сбитого в Брянской области украинского самолета арестовали СМИ: Си Цзиньпин пытался настроить Макрона против США Twitter вновь начал рекомендовать аккаунты Кремля и Минобороны
    Золотовалютные резервы России выросли до 593 млрд долларов Трепову отправили в СИЗО «Лефортово» на время суда и следствия Байден продлил на год режим санкций против России Памятники Пушкину и генералу Ватутину решили снести в Полтаве

    Главная тема


    Эксперты объяснили смысл «утечек» секретов Пентагона о состоянии дел в ВСУ

    советские истребители


    Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29 для Украины

    Сторонники Путина


    Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США

    «другая одежда»


    В Гидрометцентре рассказали о майской погоде на следующей неделе в Москве

    Видео

    безрезультатные переговоры


    Надежды Китая на Макрона похожи на надежды России

    месторождения нефти


    Байден предал Аляску из-за России

    безопасность и производство


    Путин определил новым регионам главные задачи развития

    «угрозы и вмешательство»


    Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    реформа образования


    Джомарт Алиев: Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

    проблемы демографии


    Ирина Алкснис: Человечество теряет инстинкт размножения

    исполнительницы теракта


    Владислав Исаев: Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

    на ваш взгляд


    Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?

    Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
    		   
    8 апреля 2023, 07:30
    Текст: Антон Антонов

    Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.

    Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».

    На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.

    На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.

    Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.

    Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
    Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
    		   
    7 апреля 2023, 17:57
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Никитина

    Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.

    Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.

    При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.

    Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.

    Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.

    Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.

    В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (72)
    Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
    		   
    7 апреля 2023, 09:22
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Александра Юдина

    План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.

    «Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.

    Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.

    Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (66)
    NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
    New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
    		   
    7 апреля 2023, 12:09
    Фото: Ron Sachs/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.

    Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.

    Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.

    Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели. 

    Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск. 

    Коментарии (30)
    Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
    Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
    		   
    7 апреля 2023, 11:08
    Фото: Al Drago/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.

    «Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.

    Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.

    Коментарии (45)
    Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
    Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
    		   
    7 апреля 2023, 12:40
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.

    «Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.

    В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.

    «Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.

    Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.

    Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.

    Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.

    Коментарии (10)
    Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
    Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
    		   
    7 апреля 2023, 12:40
    Фото: Zhai Jianlan/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.

    «Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.

    «Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.

    «Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.

    «Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.

    Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.

    Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.

    Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.

    Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».

    Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
    Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
    		  
    7 апреля 2023, 19:45
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.

    «Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.

    «Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.

    «Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.

    «Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.

    Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.

    Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.

    Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.

    Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
    Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
    		   
    7 апреля 2023, 13:39
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.

    Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.

    По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.

    Коментарии (13)
    Арестович посоветовал сменить президента Украины
    Экс-советник офиса президента Украины Арестович посоветовал сменить президента Зеленского
    		   
    7 апреля 2023, 20:37
    Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не смог остановить коррупцию в стране, чтобы эта задача была выполнена, необходим другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в России).

    Так, журналистка спросила Арестовича, поможет ли Варшава спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут одним целым.

    «Украине нужно всего лишь одно, <...> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», – передает РИА «Новости» ответ Арестовича на вопрос.

    По его словам, конфликт на Украине позволил бы принять «экстраординарные меры», чтобы решить проблему с коррупцией, но Зеленский не смог с ней справиться. Так бывший глава офиса президента ответил на вопрос, почему Зеленский не может стать таким человеком.

    Ранее Арестович заявил, что Киев упустил шанс победить в конфликте и стал оружием в руках Запада в борьбе с Россией. 

    Коментарии (17)
    Названы новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине
    Минобороны обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины
    		   
    7 апреля 2023, 16:03
    Фото: dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Глава «Международного института проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиот Перлман, профессор института новых патогенов при университете штата Флорида Грег Гласс участвовали в разработке военно-биологических программ на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По данным Минобороны, Перлман «принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины». Гласс «занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине» и «проекта Ю-Пи-8 (распространение вирусов Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине)», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

     

    Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос был ведущим консультантом проекта Ю-Пи-2 (применение геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине).

    Среди граждан Украины Кириллов указал на участие в проекте Пентагона Наталии Родиной – заместителя гендиректора ГУ «Киевский областной лабораторный центр» и бывшего сотрудника американской компании «Блэк энд Витч». Она с 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.

    Также причастна к экспериментам Пентагона Елена Нестерова – директор украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. По словам Кириллова, Нестерова координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс» и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».

    Ранее Минобороны указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке. 

    Коментарии (65)
    Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт
    Песков заявил о росте вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине
    		   
    7 апреля 2023, 17:19
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Значительно выросла степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, но это не повлияет на результаты спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN, комментируя утечку секретных документов по Украине.

    Он отметил, что у Москвы нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт, которая постоянно растет, передает РИА «Новости».

    За расследованием Пентагона в Кремле следят, это усложняет всю историю, но не окажет влияния на результат СВО, добавил Песков.

    Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности ВСУ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
    Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
    		   
    8 апреля 2023, 03:21
    Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.

    Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    Напомним, глава МИД России России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.

    Коментарии (17)
    ФСБ поймала украинского агента в Херсонской области
    ФСБ: Агент Украины и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области

    7 апреля 2023, 09:55

    Текст: Ольга Никитина

    Федеральной службой безопасности России на территории Херсонской области задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, сообщила пресс-служба ФСБ.

    По данным ФСБ, они собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России в регионе, передает РИА «Новости».

    Используя интернет-мессенджеры, задержанные передавали СБУ данные о маршрутах перемещения и видах используемой в СВО военной техники с координатами. Служба безопасности Украины использовала полученные данные для передачи представителям военизированных формирований Украины «с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».

    Заведены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), задержанных арестовали. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

    В начале апреля оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена).

    Коментарии (7)
    Пилота сбитого в Брянской области украинского самолета арестовали
    Задержанного после крушения украинского самолета в Брянской области пилота арестовали
    		  
    7 апреля 2023, 18:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Советский районный суд Брянска отправил под стражу украинского пилота, самолет которого потерпел крушение в регионе, сообщили в пресс-службе суда.

    Под стражу пилот отправлен до 4 мая, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    По данным следствия, самолет типа А-22 незаконно пересек государственную границу Украины с Россией и в Клинцовском районе Брянской области зацепился за ЛЭП. Позже он совершил вынужденную посадку.

    Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При себе документов и разрешения на полет пилот не имел. Его подозревают в незаконном пересечении госграницы России и работе на украинские спецслужбы.

    Коментарии (10)
    Прокуратуре Москвы поручили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ

    7 апреля 2023, 14:08

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Московская прокуратура по поручению Генпрокуратуры проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования украинской армии, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Прокуратуре Москвы поручили проверку в отношении артиста на предмет оказания финансовой помощи украинским вооруженным силам, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что поручение поступило от Генпрокуратуры России.

    До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил прокуратуру проверить этого исполнителя по факту финансирования ВСУ.

    Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.

    Коментарии (6)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •