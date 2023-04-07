Российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки и Кисловки Харьковской области. За последние сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих, а также гаубица Д-30, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами штурмовой авиации и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику у Тернов Донецкой народной республики (ДНР). Потери украинцев составили более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены три танка, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также ликвидированы около 260 военнослужащих.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Новомихайловки и Угледара ДНР. Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 20 военнослужащих и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

В ходе огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожены 14 украинских военнослужащих, две самоходные артустановки «Гвоздика» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, сообщил Конашенков.

Под Новобериславом Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны. А в районах пунктов Ивановка ДНР и Новолюбовка Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, перечислили в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS. Также уничтожены 11 украинских беспилотников рядом с пунктами Ольгинка, Привольное ДНР, Новокраснянка, Кармазиновка ЛНР и Ремовка Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.