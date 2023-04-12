Опубликованы снятые БПЛА в ходе аэроразведки кадры украинских позиций в ДНР

Российские военнослужащие показали полученные в ходе аэроразведки кадры украинских позиций недалеко от Марьинки

Российские военные с помощью беспилотника провели аэроразведку и сняли на видео украинские позиции с базой БПЛА вооруженных сил Украины в селе Красногоровка, которое граничит с северными окраинами Марьинки в ДНР.

Видео сняли в конце марта, но по оперативным соображениям представили только сейчас. Кадры работы беспилотника комментирует российский разведчик-доброволец с позывным «Ганс». На кадрах – «серая зона», видны линия обороны ВСУ, ходы сообщения, бункеры, блиндажи, пулеметные точки, точки наблюдения, связанные в единую сеть, передает РИА «Новости».

«Ганс» сообщил, что перед окопами находится заминированное поле, далее идут позиции российских войск. «Всю сеть» окопов он оценил в «десятки километров в разные стороны». «Ганс» отметил, что «многое замаскированно». Провести беспилотник, по его словам, оказалось сложно, так как «работает РЭБ». «Нам просто повезло, что мы смогли провести аэроразведку», – сказал он.

«Ганс» указал здание, в котором находится база украинских БПЛА. «Это то, что мы выявили – все очень укреплено, все забетонировано, и это какой-то объект в их обороне, имеющий очень серьезное значение», – сказал он.

Кроме того, сообщается, что российская батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» нанесла удар по скоплению украинских войск на запорожском направлении. Командир батареи с позывным «Днепр» сообщил, что «боеприпасов хватает», их «подвоз организован».

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на краснолиманском направлении отражены атаки ВСУ на трех участках: невском, торском и червонодибровском – украинские военные пытались «вернуть утраченные позиции». Кроме того, поражены командные пункты, места скопления техники и живой силы противника, уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.

Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.