Херсонская область собралась национализировать активы украинских олигархов

Мирошник: ВСУ воспользуются Пасхой для ударов по мирному населению

ВСУ не прекращали огонь ни на прошлую Пасху, ни на Рождество. Для них главная задача – причинить боль простым людям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее сотрудники МВД Украины и СБУ организовали рейды по домам мирных жителей, чтобы узнать, как они проведут пасхальные праздники и будут ли контактировать с родственниками из РФ.

«Украина взяла курс на тотальную борьбу с православием. Фактически администрация Зеленского пытается уничтожить УПЦ, выгнать ее прихожан с территории страны и искоренить любое инакомыслие. Власть в стране приобрела античеловеческий и антихристианский характер. Неудивительно, что даже праздник Пасхи используется ВСУ как повод «вычислить» неблагонадежных», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Интересно, что у граждан напрямую спрашивают, планируют ли они поехать в РФ к родственникам. Это чистейшая провокация. Пересечь линию боевого соприкосновения в настоящий момент для простого человека практически невозможно. Однако ВСУ пытаются выведать информацию любым способом», – отмечает эксперт.

«Устраивая гонения в Киеве и Харькове, украинское руководство, разумеется, попытается насолить и людям, которые находятся на российских территориях. Наверняка будут осуществляться попытки диверсий, минирования. Возможны и ракетные удары», – подчеркивает собеседник.

«Надеяться на заключение перемирия нельзя. Мы все помним, что было на Рождество и в прошлую Пасху: ВСУ прекращали огонь на несколько часов, а затем подло стреляли по местам скопления людей. В связи с этим мирному населению необходимо быть особенно осторожными. Нельзя позволить противнику нанести удар по людям и православию», – акцентирует эксперт.

«Особая ответственность ложится на плечи представителей органов местного самоуправления. Необходимо рассредоточить население, отказаться от организации масштабных празднеств, на которых потенциально окажется несколько тысяч человек. Мероприятия нужно «расширить»: то есть провести много маленьких и скромных встреч», – резюмирует Мирошник.

Ранее сотрудники МВД Украины и СБУ провели рейды по домам мирных жителей в Харьковской области, пытаясь узнать, поедут ли они к родственникам в РФ на пасхальные праздники и какую церковь будут посещать. Об этом пишет издание ТАСС, цитируя подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, российской разведке стало известно о подобных случаях на Купянском направлении. Опрошенным задавали вопросы о наличии родственников на новых территориях РФ и планах навестить их. В случае утвердительных ответов представители СБУ делали пометки и досконально расспрашивали граждан об их планах на Пасху.

Напомним, власти на Украине активно борются с УПЦ. По мнению религиоведа Романа Лункина, подобная политика Зеленского приведет страну к еще большему расколу, а также сузит культурное пространство страны до западных территорий. Эксперт отмечает, что главная задача правительства – переустройство общества под западные ценности.

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