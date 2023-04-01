Наместника Киево-Печерской лавры доставили из больницы на заседание суда

В Польше жестоко избили двух украинцев

Wprost: Поляки в Лодзи жестоко избили двух украинцев и потребовали от них «убраться домой»

В польском городе Лодзи небольшая группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми распивала алкоголь, сообщает издание Wprost.

Уточняется, что инцидент произошел еще в ночь с 25 на 26 марта около местного парка, пострадали украинцы Андрей 38 лет и его брат Павел 26 лет. По их словам, при нападении поляки кричали «мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой», передает РИА «Новости».

Один из избитых украинцев получил серьезные травмы, у него сломаны челюсть и ребра. Братья не являются беженцами, последние несколько лет они легально работают в Польше.

«Когда нас повалили на землю, у нас не было шансов», – рассказал Павел.

После инцидента местные правоохранители предъявили обвинения в избиении трем мужчинам в возрасте от 18 до 21 года, четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.

Как отметил представитель районной прокуратуры Кшиштоф Копания, избитые украинцы «точно не помнят, при каких обстоятельствах произошло нападение и какие слова им говорили». Так, по мнению следователей, показания подозреваемых и свидетелей не дают оснований полагать, что инцидент произошел на почве национальной розни.