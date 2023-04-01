Политолог: Против наместника Киево-Печерской лавры действуют большевистскими методами

Политолог Скачко: Против наместника Киево-Печерской лавры действуют большевистскими методами

Те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В субботу украинский суд решил принудительно доставить из больницы наместника Киево-Печерской лавры на заседание.

«Эти неонацисты, отрицая большевизм, авторитаризм и тоталитаризм, действуют именно большевистскими методами. Сталину приписывают фразу «нет человека – нет проблемы». Для неонацистов Зеленского живой наместник Киево-Печерской лавры Павел не нужен, а вот мертвый – да, нужен, потому что тогда исчезнет сосредоточие сопротивления и люди разойдутся. Они же понимают, что если продолжать таскать Павла по судам, он может умереть», – говорит киевский политолог Владимир Скачко.

По его словам, те, кто стоит за преследованием митрополита, «лишены каких-либо человеческих признаков и элементарной порядочности».

«Им поставлена задача, но сроки уже прошли. 29 марта они должны были отчитаться о том, что очистили Киево-Печерскую лавру от Русского мира и засунули туда «стамбульский мир» епископа Константинопольского патриархата Варфоломея – Православную церковь Украины (ПЦУ)», – добавил собеседник.

Скачко подчеркнул, что в любой юрисдикции, где хотят сохранить видимость правосудия, следуют элементарным нормам: не тащат из больницы в суд, а дают долечиться. «Украинская православная церковь (УПЦ) поставлена на кон, она должна быть уничтожена и чем быстрее – тем лучше. Потому что чем дольше это будет затягиваться, тем больше международных организаций начнут обращать внимание на происходящее и тем сильнее возвысят голос православные епархии во всем мире. Вот США сначала уничтожили Ирак, а потом через 15 лет извинились, но дело-то сделано. И сейчас в отношении Павла применяется типичный американский подход – сначала сделать дело, а потом пытаться обставить его каким-то нравственными, правовыми и юридическими, общечеловеческими атрибутами», – уверен политолог.

В субботу Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение митрополиту Павлу. Его подозревают в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Сейчас суд принимает решение о мере пресечения. Ходатайство защиты об отводе судьи и переносе заседания суд отклонил. Также в субботу украинский суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры на заседание, несмотря на его болезнь. Как сообщили в УПЦ, дата заседания была переназначена на вечер субботы, хотя изначально оно было перенесено на понедельник в связи с плохим самочувствием митрополита, который сначала был отправлен под домашний арест без решения суда.

Ситуация вокруг лавры накалилась до предела после отказа монахов УПЦ покинуть стены монастыря по требованию дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра». Попытки членов комиссия по проверке сохранности культурных ценностей сделать опись имущества не увенчались успехом. Служители лавры во главе с митрополитом Павлом и верующие не пустили их в обитель. В пятницу у стен монастыря произошли потасовки, появились сведения о возможном штурме.