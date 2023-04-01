Заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры перенесено на 3 апреля

Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении

Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления

Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.

В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.

Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.