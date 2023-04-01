УПЦ: Суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры на заседание в субботу

На Украине суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, несмотря на его болезнь, сообщили в Украинской православной церкви.

В УПЦ сообщили, что суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, дата которого была переназначена на вечер субботы, передает РИА «Новости».

По данным адвоката священнослужителя, слова которого приводит издание «Страна.ua», «владыка находится в больнице», передает ТАСС.

Ранее судебное заседание по делу настоятеля Киево-Печерской лавры было перенесено на понедельник в связи с плохим самочувствием митрополита.

Митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.

В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.