В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре

Реакция мирового сообщества на события, который сейчас происходят вокруг Киево-Печерской лавры, минимальная и неадекватна ситуации, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он заявил, что сейчас УПЦ «находится на кресте», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Причиной же и проводником происходящего Легойда назвал украинскую власть. Напомним, ситуация обострилась после отказа монахов покинуть Лавру. Позже у стен монастыря происходили потасовки.

А в субботу СБУ предъявила обвинение митрополиту Павлу, которого обвинили в разжигании религиозной вражды. Его отправили под домашний арест.